大學繁星放榜 桃園私校成績多人錄取醫學系及台大
大學繁星今天放榜，許多應屆畢業生也順利考取理想校系，桃園楊梅治平高中就有3人考上醫學系，4人考上台大各科；中壢的啟英高中則有4人考上醫學系，其餘32位則錄取國立頂尖大學，治平高中表示，學校成功通過108課綱考驗，學生將朝自己目標前進。
治平高中錄取中國醫藥大學的李欣潔在校校排1％，因當醫師的叔叔像家裡的依靠，加上姐姐為藥師，因此將他們當作自己的榜樣，自己平時讀書的方式就是將概念弄懂，並做題目翻講義，不足的資訊也會自己上網補足，勤作筆記；目前還未決定要走哪一科別，待讀書後再發掘自己的最終資訊。
順利繁星上第一志願台大農業化學系的徐翊瑛，家裡本身務農，因父母離異由奶奶帶上，加上自己化學不錯，因此想從科學角度切入，活用化學的應用，未來想做研發人員。
而啟英高中錄取台大政治學系政治理論組同時取得醫事人員醫學系資格的黃同學，黃同學考取國立中大壢中，但因父親因病去世，最後選擇就讀啟英高中，除了考量到在大學繁星計劃中可以取得比較優勢的排名進入頂尖大學的機會外，也同時獲得啟英高中50萬元的獎學金。
不過母親是中度身心障礙的患者，無力外出工作養家，黃同學高中三年生活經濟來源，加上他家住桃園偏鄉，同時符合衛生署醫事人員養成計劃的醫師培育資格，他正努力思考究竟要走上行醫之路，還是做一位政治工作者以回饋社會的願望。
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