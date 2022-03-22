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繁星放榜 黎明高中55人上榜3人上台大 逾6成國立大學

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
大學繁星推薦今放榜，天主教台南麻豆黎明高中成績亮眼。圖／學校提供
大學繁星推薦今放榜，天主教台南麻豆黎明高中成績亮眼。圖／學校提供

大學繁星推薦今放榜，天主教台南麻豆黎明高中有55人上榜，逾6成上榜國立大學，其中有3人錄取台大電機等科系，3名通過陽明交大、台北醫學大學、中山醫學大學醫學系第一階段，成績搶眼。

學校說，除55名繁星推薦，還有特殊選才錄取5位學生，已有60位準大學生。而錄取台大的分別為台大電機系賴長亨、台大藥學系陳嘉鎮、台大機械系胡維哲。清交成上榜的，有清大電機資訊學院施駿崙、清大材料科學工程戴嘉鴻。陽明交通大學電機工程學系凃承霖、生物科技詹至捷。成大資訊工程白淳文、化學方俞茹。

醫學系學群，有胡愷烜（陽明交通大學醫學系）、林昇緯（台北醫學大學醫學系）、周廷翰（中山醫學大學醫學系）等通過第一階段。

校長羅家強說，錄取台大電機系的賴長亨，學測四科考59級分，擅長數學及自然科，從國中至高三都代表學校參加數學比賽，這次放棄醫學系就讀電機系，是受讀交大電機的哥哥影響，希望能為國家在科技帶來貢獻。同樣志願由醫學轉至電機的凃承霖，也因嚮往投入科技而選擇電機系，最終錄取陽明交通大學電機工程學系。

學校指出，國內大學系所電機系大多是負責硬體部份（IC 晶片，系統設計等等…），資訊系是負責軟體部分（網頁呈現，演算法設計，建立資料庫等等…），目前新興整合的系所為電機資訊系。錄取清華大學電機資訊學院的施駿崙，希望兩者兼顧學習而選讀。

錄取成大資工的白淳文，擅長自然科，因父母都是工程師，從小就對科技領域有興趣，希望在資訊與人工智慧領域深造，完成未來成為軟體工程師志向。

台大 陽明交通大學 陽明交大

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