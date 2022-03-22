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高雄旗美高中48人摘大學繁星 校方曝喜訊率取率逾七成

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
國立旗美高中111學年度大學繁星推薦共64人報名，48人錄取，錄取率達75%，校方今天公布好消息。圖／校方提供
國立旗美高中111學年度大學繁星推薦共64人報名，48人錄取，錄取率達75%，校方今天公布好消息。圖／校方提供

國立旗美高中111學年度大學繁星推薦共64人報名，48人錄取，錄取率達75%，高於全國平均錄取率的61.8%。今天放榜校方公布好消息，給予全校師生鼓勵及祝福錄取學生未來能有好的升學發展。

校方指出，48名的錄取同學中，有17人錄取國立大學，包括畢業於旗山國中的郭柏元錄取台灣大學社會工作學系。另有陳立峰與范傑霖分別通過中國醫藥大學以及高雄醫學大學牙醫系的第一階段篩選，將進入下一階段面試。

旗美高中今年高三生中，有三人同學特別值得注目，分別是徐和、陳立峰以及范傑霖，三人認同校方堆動「社區深耕-優秀學生獎勵計畫」，自美濃、內門國中畢業後，以5A優異成績放棄雄中就讀機會，選擇就讀旗美高中。

校方除提供高額入學獎金，三年團膳及課輔費的全免，歷經三年努力，徐和在學測成績取得4科57級分獲全校最高分，陳立峰與范傑霖也取得三年校內成績排名1%的資格。

校方表示，教育部近年積極鼓勵各大學增加繁星推薦的名額，校內學生多半就近選擇到旗美高中就讀，省去上學辛苦通勤，及耗費時間與金錢，讓學生能更專注在各項學習，也得以在校內獲取好成績、排名更具繁星優勢。

旗美高中有三個年度有學生錄取國立台灣大學，今年有望有學生能錄取牙醫系；旗美高中校長彭昕鋐說，學生有好成績歸全校師生共同努力，以及校內許多創新與整新的教學環境奠定良好升學基礎。

國立旗美高中111學年度大學繁星推薦共64人報名，48人錄取，錄取率達75%，校方今天公布好消息。圖／校方提供
國立旗美高中111學年度大學繁星推薦共64人報名，48人錄取，錄取率達75%，校方今天公布好消息。圖／校方提供

繁星 牙醫 升學

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