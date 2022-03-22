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60級分錄取台大會計 羅東高中林芷家拚考會計師

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
大學繁星推薦今天放榜，宜蘭縣羅東高中33位獲錄取成為準大學生，5人通過醫學系、牙醫系第一階段審查。圖／羅東高中提供
大學繁星推薦今天放榜，宜蘭縣羅東高中33位獲錄取成為準大學生，5人通過醫學系、牙醫系第一階段審查。圖／羅東高中提供

大學繁星推薦今天放榜，宜蘭縣羅東高中今年94人申請，33位獲錄取成為準大學生，4人通過醫學系第一階段審查，包含台大、陽明交大、北醫、高醫，以及1位通過中山醫牙醫學系。其中，人文社會班林芷家以60級分錄取台大會計系，對於商業有興趣的她說，「能上第一志願，真的很高興。」

林芷家報考國文、英文、數學B、社會共4科，拿下60級分，「不知道自己會考得出乎意料的好。」父母從商的她分享，平時耳濡目染，從中了解生意經；自己起初因喜歡英文，高二參加英國大學舉辦的商業比賽，進而發現對商業感興趣，才更多地接觸。

正因如此，林芷家選擇商管科系，如願錄取第一志願台大會計系，「真的很高興」，並以考取會計師為目標。她坦言，「不想把路走窄」，加上對英文、韓文感興趣，未來也想嘗試與商業有關領域的外商公司。

羅東高中表示，大學繁星推薦成為準大學生，不只林芷家，還有國立大學21位等共33人；5位同學通過醫學系、牙醫系第一階段審查，包含數理資優班90級分林欣綠。

人文社會班林芷家對於商業感興趣，以60級分錄取台大會計系，「能上第一志願，真的很高興。」記者林佳彣／攝影
人文社會班林芷家對於商業感興趣，以60級分錄取台大會計系，「能上第一志願，真的很高興。」記者林佳彣／攝影

台大 羅東 繁星

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