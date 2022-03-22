60級分錄取台大會計 羅東高中林芷家拚考會計師
大學繁星推薦今天放榜，宜蘭縣羅東高中今年94人申請，33位獲錄取成為準大學生，4人通過醫學系第一階段審查，包含台大、陽明交大、北醫、高醫，以及1位通過中山醫牙醫學系。其中，人文社會班林芷家以60級分錄取台大會計系，對於商業有興趣的她說，「能上第一志願，真的很高興。」
林芷家報考國文、英文、數學B、社會共4科，拿下60級分，「不知道自己會考得出乎意料的好。」父母從商的她分享，平時耳濡目染，從中了解生意經；自己起初因喜歡英文，高二參加英國大學舉辦的商業比賽，進而發現對商業感興趣，才更多地接觸。
正因如此，林芷家選擇商管科系，如願錄取第一志願台大會計系，「真的很高興」，並以考取會計師為目標。她坦言，「不想把路走窄」，加上對英文、韓文感興趣，未來也想嘗試與商業有關領域的外商公司。
羅東高中表示，大學繁星推薦成為準大學生，不只林芷家，還有國立大學21位等共33人；5位同學通過醫學系、牙醫系第一階段審查，包含數理資優班90級分林欣綠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言