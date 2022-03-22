繁星推薦78系無人錄取　成大、清大都有缺額

大學繁星推薦1至7類組今天（3/22）放榜，今年報名人數2萬4732人創歷年新高，1類至7類學群計錄取365所高中所推薦的1萬5034名一般生，錄取率為61.81％。留下919個缺額將回流至分發入學，根據甄選入學委員會統計，今年台灣大學共計留下15個缺額，成功大學33個缺額、清大26個缺額、陽明交大則為11個缺額。

大學甄選入學委員會表示，今年第1類至第7類學群招生缺額919個，較去年965個再減少46個，僅有國立政治大學增額錄取1人。

根據甄選入學委員會資訊，僅25校招滿無缺額，78系無人錄取，公立大學5個校系無人錄取、私立大學有則73個校系無人錄取。台灣大學今年則有15個缺額，其他頂尖大學如成功大學則有33個缺額、清大26個缺額、陽明交大11個缺額，缺額將依規定回流至分發入學。

甄選會表示，大學繁星推薦1至7類學群中，以第1類學群文法商、社會科學管理等學群招生名額8150最多，但共有1萬2085人報名，最終錄取7565人，錄取率62.60%；招生名額次多者為第2類理、工學群，招生名額5060人，則有7641人報名，最終錄取4875人，錄取率63.80%。

第6類學群舞蹈相關學系由於招生名額少、報名人數亦少，錄取率為7個學群之最達100%。第7類體育相關學系招生名額52個，214人報名最終錄取43人，錄取率為20.09%，為所有學群中最低。