大學繁星放榜 老師分析： 2、3類組跨組居優勢

大學繁星今天放榜，南一中、南女中分別有9人、11人通過醫科第1階段篩選。南二中有75人錄取，為歷年最高，老師發現，因今年數A難、數B簡單，不少校排前面及數B考不錯的2、3類組學生跨組申請第1類組學生，錄取人數增多，形成占優勢的趨勢。

台南二中表示，今年繁星共75人上榜，1人通過高醫牙醫系第一階段篩選，錄取國立大學學生人數逼近7成。在新課綱實施下，南二中交出第一批亮麗的成績，也振奮了其他將面對個人申請及分科測驗學生的士氣。

台南二中指出，今年大學繁星推薦成績超乎預期，錄取中字輩以上學校人數24人，占3成以上。其中台大2人、交大1人、清大1人、政大1人、成大4人、中央3人、中山1人、中正2人、中興3人、高醫牙醫1人(第一階段通過)、高醫藥學1人、北醫藥學系1人，目前已超過1成的高三學生上榜。

老師分析，上榜學生中有多人是第2、3類的自然組學生，數B都考高分，跨組申請第1類組科系都錄取，包含上台大地理系、成大經濟系等，從中可看出自然組的跨組優勢。

台南一中繁星共錄取11人，包含陳信睿錄取台大經濟學系，劉沛恩錄取清華大學電機資訊學院學士班，另9人通過第8類學群第1階段篩選，包含黃羿中通過台大醫、潘韋廷通過陽明交通醫、林尚豪通過成大醫等。

台南女中有14人錄取國立大學，另有11人通過醫學、牙醫、中醫學系第1階段篩選。德光中學共37人錄取，8成上國立大學，通過醫學、牙學系第1階段4 人。台大4人、清大3人等。