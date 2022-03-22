台大繁星推薦錄取率59.2% 靜心、大興首度有學生錄取
111學年繁星推薦1至7類學群今天（3/22）公告錄取名單，國立台灣大學釋出360個招生名額，錄取345名，共計7個系出現15個缺額。今年透過繁星推薦錄取台大的學生分別來自全台237所高中，新增2校首度有學生錄取台大，為北市私立靜心高中以及桃園市私立大興高中，兩校各一人錄取。
台大註冊組主任李宏森說明，今年台大於繁星推薦1至7類組釋出360個招生名額，但評估受到今年學測數A較難、頂標人數減少影響，今年7個系出現15個缺額，主要多是要求數A頂標或前標的第二、第三類組科系，缺額依規定回流至分發入學管道。
繁星推薦除了學測成績外亦參考考生在校排名，盼能社區型、偏鄉高中學生都有機會進入理想的大學校系。李宏森談到，今年透過繁星推薦錄取的台大學生分別來自全台237所高中，新增2校首度有學生錄取台大，分別為北市私立靜心高中以及桃園市私立大興高中，兩校各一生錄取，靜心高中學生錄取財經系，大興高中則錄取農業經濟學系。
今年台大共計錄取345名，李宏森說，今年報名人數則為582人，錄取率約59.2%，相較去年略降約1%。
此外，若從考生校排名來看，台大過往都將校排標準訂於校內前20%。李宏森談到，去年錄取生至少排名在該校前17％，今年則有考生剛好「壓線」正好在校排20%，該生錄取台大機械系，評估應是學測考得不錯。
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