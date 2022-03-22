大學繁星推薦1.6萬名額 今上午9時開放查榜
111學年度大學繁星推薦管道共計67校參與招生，提供1萬6178個名額，於今天（3/22）上午9時公告第1至第7類學群錄取名單以及第8類學群第1階段篩選結果，考生可至甄選會網站https://www.cac.edu.tw/查詢。
大學甄選入學委員會表示，111學年度繁星推薦招生管道共計67校、1807系（組）參與招生，提供1萬6178個名額，日前已於3月16日報名截止，比110學年度增加67個名額。考生在校學業成績全校排名百分比必須符合報名校系規定，在校學業成績則擴大採計至第5學期，各校系也可自訂學測科目或應聽成績作為檢定標準。
根據甄選委員會統計，今年繁星推薦採學測作為檢定標準的校系中以英文科1124校系最多，其次是使用國文科1023校系，另有65校系使用英聽作為檢定標準。
甄選委員會指出，第1至第7類學群將於今日上午9時公告錄取名單，考生可上甄選會網站查詢。第8類學群則包含醫學系和牙醫系，3月22日將公布第1階段篩選結果，通過篩選的考生仍須於5月19日至6月5日期間參加第2階段甄試（面試），各大學會於6月6日前公告錄取名單。
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