大學繁星推薦1.6萬名額 今上午9時開放查榜

•今年學測數學Ａ史上最難，讓不少考生大感焦慮。不過，大學問網站彙整今年升學資料發現，在少子化的效應下，今年公立大學錄取率將超過4成，且頂大和「中」字輩國立大學招生人數也較去年增加500多人，學測考生考上包括軍校警大等公立大學的機會比往年高。大學問表示，在今年國立大學招生名額增加的情況下，學測考生錄取率首度超過4成，來到44.26%，比去年多了5.23%。雖然私立大學招生名額較多，但是今年招生人數減少，反而國立大學招生名額增加，因此學測考生上國立大學的機會更大了。

2022-03-20 16:44