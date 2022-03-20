大學錄取率估111.6% 公校名額增、私校生存空間恐再縮

在少子化、國家重點產業領域人才培育助攻下，今年頂大和中字輩國立大學總招生人數較去年增加500多人，推估今年公立大學整體錄取率有望超過四成。不過卻讓私校跳腳，批評若政府只是把私校生拉去公校，國家並沒有增加更多人才，政府應要長遠思考。

根據教育部各大學核定招生名額，今年包括台清交成等頂大，以及中字輩國立大學招生人數皆增加，其中台大增加87人最多，成大增加86人次之，總計增加544人，多開在資通訊相關科系。

另外，今年繁星推薦、個人申請、考試分發，以及軍警校及科大名額，公立大學總計要招5萬1547人，較去年增1092人；反觀私立招生人數7萬8444人，較去年減少385人。整體來說招生總名額則增加707人，整體錄取率提高11％，達111.6%。

頂大加開名額，「大學問」網站認為，今年學測難度高且落點不易，不少學生、家長深怕個人申請失利，或甚至明年重考再拚搏一次，但今年國立大學錄取率將超過四成，「不需要這麼悲觀」。

但也有教育界人士認為，考試人數減少導致錄取率增加，與是否就讀國立大學並無直接相關，且不少頂尖考生非頂大不讀，可能流去拼分科測驗，甚至今年因分科測驗不考國英，已有不少學生決心報考學測重考班。

公校名額不減反增，私校名額卻是遞減，私立大學校院協進會、大同大學校長何明果表示，公校名額增，但學生母數越來越少，等同是把私校學生搬去公校。他直言，這項作法並沒有讓國家增加更多人才，「只是標上公校名字而已」。

教育部對此強調，現行招生名額調整規定是公私校一體適用，且目前招生名額仍是私校高於公校，不宜同步減招。至於今年日間學士班名額較去年微增，理由是配合國家重點產業領域人才培育需求，以及增加經濟弱勢學生升讀國立大學的機會，鼓勵國立大學在半導體、資通訊相關領域學系擴增招生名額。

實踐大學前校長陳振貴表示，少子化衝擊，大一學生自105學年首次開始鋭減，第二波發生於109學年度，接著將持續減少到117學年度才見底。111學年度學測報考人數已經再創新低，是預料中的事，但配合國家資通訊產業發展與人才需求，也讓今年公校錄取率較往年提高，卻讓私校生源雪上加霜，有的只好再增加寄存名額，有的則越逼近退場邊緣。

陳振貴呼籲，政府應正視私立大學校院長期對人才培育的貢獻，繼續在政策面與經費方面支持私立大學校院的生存與發展，以免到117學年度只剩下公校，私校完全消失或所剩無幾。並請立法院盡快通過退場條例，以及持續放寬優秀僑外生畢業申請居留的限制，彌補少子化造成的人才短缺。

「缺人比缺電嚴重」，何明果也說，近年台商回流、國際大廠進駐台灣，若政府知道電資領域人才不足，必須思考如何不分公私立，藉由大學作為篩選外籍學生來台成為生力軍的工具。