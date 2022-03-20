快訊

前克宮情報人士：傳普亭要「核戰撤離演習」 高官震驚

24歲男騎友人重機 台三線阿婆灣前失控撞護欄送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1.6萬大學繁星推薦名額 3月22日上午9時放榜

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
111學年度大學繁星推薦管道共67校參與招生，將於3月22日上午9時公告第1至第7類學群錄取名單以及第8類學群第1階段篩選結果。本報資料照片
111學年度大學繁星推薦管道共67校參與招生，將於3月22日上午9時公告第1至第7類學群錄取名單以及第8類學群第1階段篩選結果。本報資料照片

111學年度大學繁星推薦管道共67校參與招生，提供1萬6178個名額，將於3月22日上午9時公告第1至第7類學群錄取名單以及第8類學群第1階段篩選結果。

大學甄選入學委員會表示，今年有67校、1807系（組）參與招生，提供1萬6178個名額，比110學年度增加67個名額，已於3月16日截止報名和繳費；考生的在校學業成績全校排名百分比必須符合報名校系規定，而在校學業成績則擴大採計至第5學期。

參與繁星推薦的校系可使用學測科目或英聽成績作為檢定標準。根據甄選委員會統計，今年繁星推薦採學測作為檢定標準的校系，以使用英文科1124校系最多，其次是使用國文科1023校系；另有65校系使用英聽作為檢定標準。

甄選委員會指出，第1至第7類學群將於3月22日公告錄取名單；第8類學群包含醫學系和牙醫系，3月22日將公布第1階段篩選結果，考生可上甄選會網站（ https://www.cac.edu.tw/ ）查詢；通過篩選的考生仍須於5月19日至6月5日期間參加第2階段甄試（面試），各大學會於6月6日前公告錄取名單。

繁星 學測 英聽

延伸閱讀

大學繁星推薦1.6萬名額 22日上午9時放榜

分科測驗不考國、英、數乙 高三生「佛系」修課

學習歷程檔案亂象生 教育局呼籲親力親為

小孩玩大車闖禍 德州9死車禍 駕駛竟是13歲少年

相關新聞

少子化助攻 逾44％學測考生有望闖進公立大學

今年學測數學Ａ史上最難，也讓不少考生大感焦慮。不過，大學問網站彙整今年升學資料發現，在少子化的效應下，今年公立大學錄取率...

1.6萬大學繁星推薦名額 3月22日上午9時放榜

111學年度大學繁星推薦管道共67校參與招生，提供1萬6178個名額，將於3月22日上午9時公告第1至第7類學群錄取名單...

高中教師：不考的科目 變佛系學習

新課綱首屆學測落幕後，接下來是七月的分科測驗。但不少高中教師反映，因學測只考高一、二，分科測驗又不考國文、英文、數乙等主...

分科測驗國英數乙 教團籲明年恢復

七月首次登場的分科測驗將不考國文、英文、數乙，引發爭議後，教育部長潘文忠日前表示確定恢復考數乙，但時程未定，另也將評估是...

【今日精摘】少子化效應 逾44％學測考生有望公立大學

•今年學測數學Ａ史上最難，讓不少考生大感焦慮。不過，大學問網站彙整今年升學資料發現，在少子化的效應下，今年公立大學錄取率將超過4成，且頂大和「中」字輩國立大學招生人數也較去年增加500多人，學測考生考上包括軍校警大等公立大學的機會比往年高。大學問表示，在今年國立大學招生名額增加的情況下，學測考生錄取率首度超過4成，來到44.26%，比去年多了5.23%。雖然私立大學招生名額較多，但是今年招生人數減少，反而國立大學招生名額增加，因此學測考生上國立大學的機會更大了。

學習歷程找人做 口試就破功

大學招考新制上路，考生需於4月上傳高中最後學期「學習歷程檔案」，不少學生為求考上理想學校，花錢尋求外界協助，北科大甚至直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。