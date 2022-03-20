1.6萬大學繁星推薦名額 3月22日上午9時放榜

111學年度大學繁星推薦管道共67校參與招生，提供1萬6178個名額，將於3月22日上午9時公告第1至第7類學群錄取名單以及第8類學群第1階段篩選結果。

大學甄選入學委員會表示，今年有67校、1807系（組）參與招生，提供1萬6178個名額，比110學年度增加67個名額，已於3月16日截止報名和繳費；考生的在校學業成績全校排名百分比必須符合報名校系規定，而在校學業成績則擴大採計至第5學期。

參與繁星推薦的校系可使用學測科目或英聽成績作為檢定標準。根據甄選委員會統計，今年繁星推薦採學測作為檢定標準的校系，以使用英文科1124校系最多，其次是使用國文科1023校系；另有65校系使用英聽作為檢定標準。

甄選委員會指出，第1至第7類學群將於3月22日公告錄取名單；第8類學群包含醫學系和牙醫系，3月22日將公布第1階段篩選結果，考生可上甄選會網站（ https://www.cac.edu.tw/ ）查詢；通過篩選的考生仍須於5月19日至6月5日期間參加第2階段甄試（面試），各大學會於6月6日前公告錄取名單。