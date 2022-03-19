分科測驗不考國、英、數乙 高三生「佛系」修課

分科測驗7月登場，但不考國文、英文、數學乙，不少高中教師反映「考試引導教學」，教育部雖然希望高3生能完整學習，但大考不考，學測又只考高一、二範圍，導致不少高3學生在國文、英文、數學乙課直接放空或自習，學習態度大不如前。

「學生要準備的科目太多了，今天大考說不考，他會學習嗎？」政大附中數學老師賴政泓表示，考試引導教學，學生必須在有限的學習時間做出取捨，若考試不考，自然就不碰，教師也難靠課程吸引學生，遑論要學生「完整學習」。

成淵高中數學教師史美奐也提到，高三上學期的數乙，往往會包裹學測範圍一起複習，但學生畢竟要考學測，難免也會「重複習」而「輕數乙」；賴政泓也說，數乙重視邏輯思考，某部分也銜接大學商管科系，若學生現在沒學好，大學銜接會相對辛苦。

另一位不具名的高中數學教師則說，高三上學期還可以在數乙課連帶複習學測範圍，下學期就玩完了，就算上課花時間玩數學桌遊，大家也不會想來，大考不考，學生心裡只會想著「給我時間自習也好」。

才剛考完大學學測的張同學則表示，自己志在商管科系，但今年數學A爆難，已讓不少人心灰意冷。她也提到，高三上學期同學幾乎都無心學習新內容，大家都在衝刺學測複習，分科測驗不考國文、英文、數乙，剝奪社會組考生的翻身機會，也等於是要拚分科測驗的社會組考生，花六個月苦讀歷史、地理、公民。

但對比數學乙，國文、英文影響相對小。彰化高中國文教師許家瑞表示，高三下已經沒有正式課本，但國文科彈性大，也可以輔導學生撰寫自傳，或是編輯備審資料；另名在北部某社區高中任教的英文科教師則表示，學生較不排斥學習語言，就算大考不考，日常生活還是會用到。