大學個人申請931個校系採計3科 二階段黃金周六在這天

大學招聯會今天公布相關統計，今年申請入學共計931個校系參採3科學測考科為最多，使用最多的組合則為國英文、英文、數A、自然。共計169個系組將於5月21日開跑第二階段甄選，堪稱「黃金周六」。

大學招聯會今天表示，111學年度大學申請入學將於3月24日、25日受理報名， 3月31日甄選委員會將公告篩選結果，通過第一階段的考生將於5月19日至6月5日期間參與大學校系自辦的二階甄試。

招聯會提醒考生，第二階段指定項目甄選作業希望看到學生的多元表現，了解學生是否適合就讀該校系。若第一階段出現同級分超額篩選的狀況，除了以「採計科目級分總合」再篩選一次外，近年也新增使用「分科篩選」，並有些校系增加參採科目，已經能有效減少超篩狀況。

招聯會統計，111學年度申請入學使用3科學測考科的校系最多，共計931個校系、占42.41%；其次則為參採4科，共計625個校系、占28.47%。參採學測科目組合方面，最多校系使用國文、英文、數A、自然，共計360個校系，其次則為參採國文、英文、社會，共計308個校系，以及參採國文、英文199個校系。

對照繁星推薦管道，招聯會也指出，繁星推薦同樣以使用3科學測考科的校系為最多，共計832個校系，最多校系使用的科目組合則是國文、英文、社會。

第二階段甄選期間考生可能需往返多校，招聯會也統計，今年共計69所大學校院、2195個學系參加申請入學選才，黃金周六在今年5月21日，共計169個系所將於該天辦理甄試。但自107年起，已經開放由校系提供彈性分流措施，系組至少會規畫上、下午場，兩個以上時段方便學生前來應試。建議學生待第一階段篩選結果出爐後，若發現校系二階時段撞期可以自行聯繫和校系協調。