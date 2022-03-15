中山大學首屆學士後公費醫學系招生 畢業可至醫學中心

中山大學學士後醫學系獲教育部核准設立，並經衛福部核予23個公費生名額，111學年度開始招生。招生簡章今天公告，4月6日至14日受理報名，5月1日筆試，5月9、10日面試，8月入學。公費生預計畢業後可到醫學中心任職，再由醫院派駐服務。

中山大學學士後醫學系招收大學畢業生，為4年制學制，公費生畢業後將至基層服務6年，並加上2年的醫學中心成長進修機會。根據公費生辦法，考生須為具中華民國國籍，並在台灣地區設有戶籍、不具他國國籍者。中山後醫系分為「一般醫學組」及「智慧醫療組」兩組招生，兩組共同考科為「英文」、「普通生物及生化概論」；依組別選考「化學與物理」（一般醫學組）與「計算機概論與程式設計」（智慧醫療組）。

中山大學後醫系籌備處主任吳明忠表示，招生第一階段為筆試，篩選出近招生名額六倍率考生進入第二階段面試；筆試考試5月1日舉辦；面試訂於5月9、10日，將採國內外醫學系普遍採用的多站式入學面談，預計有7個關卡。公費生錄取後，將先修習醫科類預備數位課程、加強基礎醫學，並學習125臨床醫學表徵專業醫學知識與技能。

校方表示，中山大學後醫系致力成為台灣培育全人照護公費醫學生的重鎮，培養關懷社會且具素養的跨領域公費醫學生。攜手主要教學醫院包括奇美醫院、高雄長庚紀念醫院及高雄榮民總醫院等三大醫學中心；另結合6大市立醫院、高屏澎東部立醫院及國軍高雄總醫院，推動社區醫療；並與高雄醫學大學和慈濟大學合作投入醫學教育，共同培育醫療人才及發展醫學創新科研。

中山大學校長鄭英耀強調，1980年學校於西子灣建校之初，即已規畫設立醫學院與醫學系，台灣2300多萬人口，高屏澎東地區沒有任何一所公立大學設立醫學院系。隨著南北醫療資源失衡、偏鄉醫療人力不足等因素，設立醫學院系不僅是中山大學建校的初衷，更是配合台灣公衛醫療政策、因應國家政策及社會需求。歡迎有志成為醫療服務的現代史懷哲報考，招生時程及報名注意事項可上網址：https://oaa.nsysu.edu.tw/p/406-1003-278314,r867.php?Lang=zh-tw。