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受限疫情 長庚大學校園開箱12日直播登場

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
長庚大學12日線上開箱宿舍及特色教學教室。圖為工業設計系VR工作室。圖/長庚大學提供
長庚大學12日線上開箱宿舍及特色教學教室。圖為工業設計系VR工作室。圖/長庚大學提供

長庚大學12日舉辦校園開箱日活動，受疫情影響，今年採線上直播進行，由醫學、工學及管理學院師生與大家互動，介紹學系特色，也為家長和考生解答疑惑。另外，活動也將透過校園導覽影片，帶大家一窺5星級宿舍「明德樓」與特色教室的面貌。

長庚大學表示，遠見雜誌近日與104人力銀行合作比對私立大學「起薪vs.學費」投報率排名，5大學群中，長庚大學在工程、資訊、商管3個學群居冠。不但低學費、高起薪，更有優渥多元的獎學金，宿舍床位也大於學生人數，節省在外租屋費用。

校方表示，學校財務基礎穩固，產學合作資源豐沛，長年與台塑企業、長庚醫院及其他知名產業機構合作，精進教學與研究質量。由史丹佛大學專家團隊發布的「全球前 2% 頂尖科學家榜單(World’s Top 2% Scientists)」，長庚大學共有 37 名學者上榜，私校第1，全國排名第9，成績有目共睹。

校方表示，今年開箱日活動將在12日下午13時登場，透過長庚大學的YouTube頻道（https://youtu.be/Qdm4C5Wk4WE）直播，協助考生在選填志願前，能更瞭解長庚大學的校院系特色、學習及生活環境，選擇適性學系。

另外，長庚大學也將各學系最新資訊、師長與學長姐的分享影片以及「長庚，你說Podcast」放上活動網頁，以利未來備審資料及面試準備。詳情可上網招生專區（https://highschool.cgu.edu.tw/）查詢。

長庚大學擁有完善的教學設備與空間。圖為工業設計設系3D列印設備。圖/長庚大學提供
長庚大學擁有完善的教學設備與空間。圖為工業設計設系3D列印設備。圖/長庚大學提供
長庚大學臨床技能與模擬中心提供高擬真的教學環境與設備。圖/長庚大學提供
長庚大學臨床技能與模擬中心提供高擬真的教學環境與設備。圖/長庚大學提供

長庚 直播 宿舍

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