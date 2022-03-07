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她素描全國最高分學測5科頂標 東女15年最亮眼成績

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
校長王垠（後排左四）稱讚東女美術班「術德兼修」，優異表現師生同感驕傲。記者卜敏正／攝影
校長王垠（後排左四）稱讚東女美術班「術德兼修」，優異表現師生同感驕傲。記者卜敏正／攝影

大學入學美術術科考試放榜，台東女中美術班14人共27人次達頂標，其中管若琳、王怡雅、林妍希分別在素描、彩繪技法、創意表現達到全國最高分96分，管若琳5科頂標，是東女美術班15年來最亮眼成績。

大學入學美術術科包含素描、彩繪技法、創意表現、藝術鑑賞及水墨書畫等5科，考試成續本月3日公布，東女美術班14名學生皆選考5科，共有27人次達頂標，其中管若琳5科皆頂標。

管若琳說，小學5年級開始學素描，掌握素描明暗呈現、立體感等，考試後原認為「應該有前標」，沒想到能拿到全國最高分，感謝老師指導，常犧牲假日陪伴練習，班上考試氛圍也很好，大家相互切磋鼓勵，希望以繁星申請台藝大視覺傳達設計系。

林妍希運用水彩、蠟筆創作，在創意表現科目拿到96分，共四科達頂標，她感謝老師提供許多練習機會，考試前花很多時間準備、調整，感謝老師細心指導，目標以繁星申請高師大視覺設計系。

校長王垠表示，東女美術班向來「術德兼修」，除維持學科成績，還要投入更多時間與精力鑽研術科，優異表現令人驕傲；美術班教師康毓庭也說，課程中規畫多元活動讓學生探索，激發藝術潛能，學生能夠在術科考試大放異彩，師生與有榮焉。

康毓庭（左）稱讚管若霖優異成績，讓全校師生與有榮焉。記者卜敏正／攝影
康毓庭（左）稱讚管若霖優異成績，讓全校師生與有榮焉。記者卜敏正／攝影

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