66個數Ａ、Ｂ擇1校系門檻怎麼查？ 甄選會建議1撇步
大學學測成績上周公布，近來考生大多都在落點分析，選填個人申請的6項志願。卻有民眾發現大學甄選會製作的校系分則不夠精準，若有校系將數學A、數學B作為篩選門檻，卻必須在「依簡章內容校系條件查詢」中同時勾選。
甄選會對此澄清是誤解，理由是兩項功能目的不同，建議考生可從「依考生條件查詢」，輸入自身學測成績，更貼近考生需求。但為避免再次造成誤解，外界若有相關建議，明年可考量再增修某些查詢功能。
今年數學首度拆為數學Ａ、數學Ｂ，也讓大學考招變得更加複雜化。大學科系個人申請要參採數A或數B，大學招聯會前年5月已舉行記者會公告，今年共635系組採數A 、404系組採數B，897系組不看數學。一系分數A、數B組分組招生，或只把數學當篩選門檻者共66系組。
有民眾近日在大學甄選會製作的校系分則查詢各校系通關門檻，卻發現若使用「依簡章內容之校系條件查詢」來查詢66個僅把數學當篩選門檻者的系組，必須同時勾選數數A、數B，若僅勾選數A，或是僅勾選數B，則查不到這66個僅把數學當篩選門檻者的系組。
不過，若是透過「依考生條件查詢」的查詢管道，若數A、數B能達成篩選門檻，若考生成績有達標，或只有其中一科通過檢定，就會出現數A或數B備一即可的校系。
大學甄選會表示，甄選會將「依考生條件查詢」功能，放在依簡章內容條件查詢上方，就是希望考生依自身學測成績，查詢有通過檢定且可以報考的校系，這樣可更貼近考生的需求。
至於有民眾指出校系分則查詢系統中的「依簡章內容之校系條件查詢」功能，甄選會表示，該查詢目的在完整呈現校系的簡章內容，若一個校系有將數A、數B設為檢定，當然就必須完整呈現校系自己所訂的簡章內容。
不過甄選會也說，為了加強考生服務，也避免再次發生誤解，明年可考量再增修某些查詢功能。但該會也強調，若以「考生條件查詢」，若考生本身沒有同時考數A及數B，或只有其中一科通過檢定，也能出現民眾所指數A或數B備一即可的校系。
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