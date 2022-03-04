學測社會科達頂標 林威佑自學有成 二林工商引以為榮

國立二林工商電子科三年級學生林威佑在高一發現興趣在文史，靠著大量閱讀，到網路找高中文史科筆記、講義、考古題，認真研讀和練寫答案，今年大學學測社會科考出14級分，總級分31級分，他決定捨工從文，以歷史系為升學第一志願。

林威佑「人在電子科，心在文史哲」，過去兩年多靠著自學，社會科分數達到頂標，連二林工商校長劉玲慧都以他的讀書精神為榮，今天表示，學生充滿了可能性，在高中職的學習歷程中，學校師長要發掘學生天賦並給予支持，輔導學生展能，找到適合的路展延興趣，達到適性揚才的教育目標。

林威佑說，國中時上電腦課，他對程式設計感興趣，免試入學申請就讀二林工商電子科，進了電子科才知道想像與現實的落差很大，聽不懂電子科的專業理論，他從高一到現在，基本電學、電子學等專業科都會被當，必須重補修。

高一有文史科目，林威佑越讀越有興趣，決定電子科畢業後升學文史哲方面的科系，因此常到圖書館借書閱讀，也上網買書，導師徐千惠注意到他似乎無心於電子科專業科目，就約談了解原因。

徐千惠表示，林威佑的父親認為家住二林，讀二林工商很好，那時她建議，林威佑頭腦清楚，邏輯思考能力很好，即使對電子科沒太大興趣，不妨改往資訊方面發展，可是林威佑高一已清楚表明要念一般大學，把自己當成普通高中學生，經常到圖書館借閱厚厚一疊書；此外，技職重視手做能力，林威佑不喜歡也不想加強，她尊重林威佑的學習性向和選擇。

林威佑說，起初不知道高職生可以報考學測，後來上網看到，他非常高興，更堅定未來升學方向，在網路上找文史方面筆記、講義和考古題，歷屆考古題從105年寫到去年，放假看歷史劇和歷史資料，他對比民國初年民主自由開放程度及社會混亂，跟現在非常相似，如能申請入學東吳大學歷史系，將作為他的研究題材。

林威佑的學測科目成績，社會科14級分、國文科10級分、英文科6級分，數學B最慘，只有1級分，「看不懂題目講什麼」，林威佑承認高中數學是高職生報考學測的最大障礙，自學不容易突破。

二林工商校長劉玲慧認為，林威佑自學社會科符合108新課綱自主學習精神，她希望二林工商學生都能養成自主學習的能力並廣泛閱讀，培養多元能力有更寬廣的展能空間。