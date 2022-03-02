校長室開放晚自習 東石高中考生住校 不補習學測高分
大學學測成績揭曉，嘉義縣國立東石高中校長蔡吉郎上午表揚成績優異考生，住民雄鄉温懿璿，捨離家近明星高中，到朴子市讀社區型東高住校，沒補習，數學B及社會科滿級分，國英數B社四科總分56級分，為全校最高分。
温懿璿父母從事消防工作，她讀民雄國中成績優秀，和家人討論，認為東高師長願陪伴學生念書，繁星計畫等升學管道用心為學生規畫指導，選讀東高，晚自習老師陪學生念書到晚上8點多，大考期間陪到10點，温懿璿不需補習，學測成績優異，她和雙親感謝師長指導陪伴。
校方說，學測數學A共6人達頂標（4.5%），21人達前標（15.9%），楊晏婷國文滿級分、吳曜廷數學B滿級分，洪英豪與李家維各有4科達頂標，各科達頂標人數國文5人、英文3人、社會9人、自然2人，數學B有14人達頂標（10.6%），30人達前標（22. 7%）。輔導室主任林冠宇為繁星推薦資格學生辦說明會。
去年疫情停止到校上課，連暑期輔導暫停，但是導師及任課老師從停課開始到整個暑假，仍然每天線上點名、教學、督促孩子不敢鬆懈，新任校長蔡吉郎過去在東高服務10多年，去年9月開放校長室讓考生自修到晚上10點。
東高設普通型高中及技術型高中，近年因應新課綱變革，課程設計多元化，在學業，技藝、檢定、社團持續穩定發展，111學年度通過新增一班食品加工科，預計112學年度成立綜合職能科開始招生，持續打造海線星光計畫。
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