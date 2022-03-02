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打高端出國受阻怎辦？ 陳時中曝「兩種解方」

台南德光數理班4科成績95成達前標 6成可上頂大

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市德光中學學測成績出色，4科組合50級分以上95人，約有7成可上國立大學。圖／擷取畫面
台南市德光中學學測成績出色，4科組合50級分以上95人，約有7成可上國立大學。圖／擷取畫面

108新課綱首屆學測成績昨公布，台南市天主教德光中學今天表示，高三學生單科滿級分51人，4科組合50級分以上95人，預估可上國立大學的學生約達7成。其中數理班表現出色，初估有6成可上台清交成政大等頂尖大學。

校長楊惠娜表示，該校高三學生報考「國英數B社」人數最多有82%，「國英數A自」有69%，數B選考93%、數A選考83%。呈現出不論社會或自然的學生幾乎都選考數B，自然組的學生跨考社會的也達8成以上，而跨組考5科的學生近7成。

這次最難的數A有2人滿級分、國文3人滿級分，英文仍是德光學生的強勢科目，近3成達頂標、5成達前標，8成的學生達到均標。

數理班的學生幾乎都是國中直升高中，也考出了水準，「國英數A自」達頂標5成、達前標95成。單科達頂標英文8成5，初步估計該班學生上頂大約達6成。全體高三學生單科滿級分51人，4科組合50級分以上95人，約有7成可上國立大學。

特殊選才已有5人上榜，在台灣國際科展表現傑出的謝定宏上榜中山電機系，高二就撰寫論文投稿期刊的薛惠馨錄取成大生物科技及產業科學系，長期參加機器人競賽的羅皓安同、柯元翔，以及APCS檢定4級分的鄭顗佑錄取國立海洋資訊工程系。

滿級分 數A 數B

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