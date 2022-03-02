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打高端出國受阻怎辦？ 陳時中曝「兩種解方」

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大甲高中學測2人數A滿級分 單科滿級分人次多去年2.5倍

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
111年度大學學測成績公布，台中市大甲高中表現亮眼，共15人次單科滿級分。圖／大甲高中提供
111年度大學學測成績公布，台中市大甲高中表現亮眼，共15人次單科滿級分。圖／大甲高中提供

111年度大學學測成績昨公布，台中市大甲高中表現亮眼，共15人次單科滿級分，是去年的2.5倍，成績大幅成長，學生陳禾儒包辦國文、數學A、數學B及自然4科滿級分，合計60級分、英文則是達頂標的14級分，以自然組科系採計的四科成績為59級分，可望錄取醫學系、牙醫系或台大電機系等。

今年是號稱史上最難的數學A滿級分全國僅789人，其中大甲高中就佔2人，陳禾儒及蕭亦傑拿下15級分滿級分，表現優異，家長會長謝東達代表家長會今天致贈獎學金給滿級分的同學，嘉許學生的優異表現。

陳禾儒個性沉穩、喜歡思考，他在班上總是喜歡坐在最後一排，上課非常專注，會提前預習上課進度，甚至超前老師的教學進度，將時間做有效率的利用；除了專注課業，他喜歡音樂創作，會自己填詞譜曲，會彈奏鋼琴，並發揮所長幫班上話劇比賽寫作劇本，善良且孝順，熱心公益且關心社會，感念祖父母的照顧，他考慮志願時希望選擇交通方便的學校，這樣上大學後可以常回來探望祖父母。

另一位數學A滿級分的蕭亦傑升上高中對數理方面很有興趣，高二、高三選讀化學選修課程，參加自然科學研究社，聰明有想法；李品萱喜歡旅行拓展視野，曾經一個人完成長途旅行，旅行中的見聞成為國文作文書寫時的元素與題材；英文滿級分的洪渝茹在學測前一度陷入低潮，幾次模擬考表現不理想，在調整態度及策略後，突破自我獲得佳績；喜歡追火車的潘翊嘉，對台灣的蒸汽火車及鐵道文化著迷，就讀自然組的他具有人文情懷，社會科考取滿級分。

大甲高中校長蕭建華表示，今年的學測成績優異，要歸功於老師對同學們的辛勤教導。恭喜陳禾儒自然組科系採計的四科成績，可錄取醫學系、牙醫系或台大電機系。

111年度大學學測成績公布，台中市大甲高中表現亮眼，共15人次單科滿級分。圖／大甲高中提供
111年度大學學測成績公布，台中市大甲高中表現亮眼，共15人次單科滿級分。圖／大甲高中提供

滿級分 學測 台大

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