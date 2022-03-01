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數A滿級分不到1%、僅789人 大考中心坦言「不如預期」

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
大學學測成績今天放榜，今年首度將數學拆為高數學需求的數Ａ，以及低數學需求的數Ｂ，供考生自由選考。本報資料照片
大學學測成績今天放榜，今年首度將數學拆為高數學需求的數Ａ，以及低數學需求的數Ｂ，供考生自由選考。本報資料照片

大學學測成績今天放榜，今年首度將數學拆為高數學需求的數學Ａ，以及低數學需求的數學Ｂ，供考生自由選考。不過數學Ａ滿級分僅789人，不到百分之一，頂標10級分也創下歷年數學科新低。大考中心主任周兆民坦言，原期望各科滿級分百分比人數能落在2%至5%，數學Ａ顯然不如預期，會再進行檢討，但其他五科皆有達成目標。

今年數學Ａ被外界譽為「沒有最難，只有更難」，讓不少考生大感挫折。周兆民表示，大考中心各項考試命題都依照課綱，以課綱所敘述的內容，高二生可以分三軌選擇要修習何種數學。

其中，高數學需求者，可以選修數Ａ銜接數甲；特殊面向需求者，比如商管學系考量大數據，對於數學要求高，高二選修數學Ａ，接著銜接高三數學甲或數學乙；低數學需求者選修數學Ｂ，高三則不一定要選修。

周兆民表示，數學Ａ規畫的難度，本來就思考會比原來學測稍微再難一點點，數學Ｂ則比原來學測再簡單一些，「命題前就有這個考量」。而從結果論，數學Ｂ頂標13、前標11、均標８、後標4、底標3，滿級分人數3008人也佔報考人數3.32%，有達成原先設定的目標。

不過數學Ａ則與原先目標有落差，周兆民表示，數學Ａ頂標10、前標8、均標6、後標4、底標3，頂標、前標均較去年下降各1級分，均後底則與去年相仿。但滿級分人數卻僅有789人，佔總報考人數不到百分之一。

周兆民坦言，數學Ａ的成績分布確實與去年有落差，這部分會再做檢討，會讓數學Ａ未來能落在預期範圍內。他也提到，今年考量自然組、社會組學生跨考問題，其實有破例讓兩位高中教師入闈（一都會區、一社區型），但學生答題上仍未符合預期，會再做後續探討與改進，包含分析考點、難題。

至於其他四科級距分佈，國文科考生多介於9級分至13級分之間；英文考科考生成績在各級分的分布較為平均，3級分至14級分百分比都在6%至9%之間，彼此差異不大；社會科人數百分比較高的是在10級分至13級分；自然考科考生人數百分比以11級分至13級分較高，不過12級分開始曲線緩慢下降。

111學年度學科能力測驗原得總分與級分對照表。記者趙宥寧／翻攝
111學年度學科能力測驗原得總分與級分對照表。記者趙宥寧／翻攝

滿級分 學測 課綱

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