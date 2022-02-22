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學測試卷畫比薩斜塔、哆啦A夢扣1級分 無聲剪指甲不扣

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
有考生在學測答題卷作答與答案無關的文字符號，包括畫披薩、比薩斜塔、哆啦A夢，都依簡章規定，扣該節成績1級分。記者胡經周／攝影
有考生在學測答題卷作答與答案無關的文字符號，包括畫披薩、比薩斜塔、哆啦A夢，都依簡章規定，扣該節成績1級分。記者胡經周／攝影

新課綱首屆學測1月底落幕，3月1日將公布學測成績，大考中心考試委員會今天召開會議，審議今年大學學測違規情況。包含有考生在非選擇題答案卷上作畫、窺視，也有考生未攜帶有效證件、手機未完全關機、作答到一半剪指甲、污損答案卷條碼，均遭大考中心扣分或考量情節輕重，或依過往判例不予處分。

今年學測報考人數共有11萬6000人，較去年減少1萬2135人，報考人數史上新低。考生違反試場規則共計853件，較去年765件增88件。其中沒有攜帶有效證件有369件，占總違規案件近4成，其次則是考生在應試時，手機未完全關機，以及考生隨身攜帶行動電話、不可攜帶入座物品、或將其放置於抽屜、桌椅或座位。

大考中心閱卷組提報378件違規案件，包含5件在卷卡顯示自己身分，另有373件作答任何與答案無關的文字符號。有學生在非選擇題答案卷上作畫，包含不只一名考生在數學Ａ非選上畫上比薩斜塔、披薩，也有人畫上多拉Ａ夢，還有考生在地理科非選題的台灣地圖上，畫上線條並寫上「我不知道！！！」

一名考生在英文科測驗時出現窺視情形，監試人員查核證件後在講台看到考生將連帽外套戴上，經提醒後立即拿下帽子，但考生過程中眼神不斷飄移，且與監試人員對上眼數次。該名考生經討論被扣減該科全部成績。

另有50件考生在應試時飲食，包含考生嚼食口香糖、喝水遭扣1級分；有369件考生未攜帶應試有效證件正本，且未於規定時間送達，被扣減該科1級分；有169件考生在考試開始鈴響後，考生攜帶的行動電話未完全關機，包含在手機放在置物區發出震動聲響、或將手機置於身上，干擾試場秩序，將被扣減該科3級分。

一名考生在自然科測驗時，考試鈴響遭監試人員發現，考生在健保卡正面貼有小字條，經事後查證，兩個英文字是過敏藥名，考生也有提出診斷證明，原本要被扣該節成績2級分，考量是藥品名，且也與試題內容完全無關，經討論決議不予扣分。

另一名考生在考數學Ａ使用修甲剪刀，當場遭監試人員沒收，事後考量考生使用的是迷你修眉剪，且使用時間沒有聲音，是經監試人員主動巡場時發現。考委會最終考量，108指考曾有考生在公民考科過程中整理發票，經討論認為不影響考試公平性，最後決議不予扣分。

也有考生及高中陪考老師在英文考科結束後，前往試務辦公室檢舉疑似有考生使用手機舞弊，但監考老師回報沒看到，事後查證周邊考生，有四名考生表示曾在英文考科看到被檢舉者有使用手機，但緊接著考國綜，國綜結束後經盤問，被檢舉人當時從身上拿出手機，但手機是關機狀態。

該案經提案討論，有委員認為，若形成違規先例，未來「若要陷害人就太容易了」，經考委會討論以國綜事證因違規攜帶手機，最後被扣減該科2級分。

也有考生在考試結束鈴響畢後仍提筆書寫，甚至是在監試人員制止後，雖然當下停筆，但他仍趁監試人員收卷時又繼續作答；另名考生則是在宣布停止作答後，使用橡皮擦擦拭畫卡單，經制止後仍繼續用2B鉛筆畫卡作答；還有考生嗆監試人員「就給他扣」，又多寫了2至3分鐘才停筆。該類考生依規定分別被扣3至5級分。

新課綱首屆學測1月底落幕，3月1日將公布學測成績，大考中心考試委員會今天召開會議，審議今年大學學測違規情況。記者趙宥寧／攝影
新課綱首屆學測1月底落幕，3月1日將公布學測成績，大考中心考試委員會今天召開會議，審議今年大學學測違規情況。記者趙宥寧／攝影
有考生污損條碼影響閱卷作業。記者趙宥寧／攝影
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