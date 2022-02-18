期末考、統測、學檔上傳撞期 技高生蠟燭三頭燒快崩潰

新課綱上路，今年的高三生是首屆大學與技專院校考生，普高生已考完學測，正準備整理學習歷程檔案，技高生仍在拼統測，現行期程卻要求技高生、普高生同步上傳資料，搞得技高生蠟燭多頭燒。教育團體及家長團體皆呼籲，教育部應讓普高、技高分流處理，保障技高生權益。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）今天召開記者會替技高生請命。全中教理事長高孟琳表示，今年1月收到教育部規範高三畢業考的期程，不僅學習歷程檔案同步訂在4月26日截止收件，就連畢業考都跟統測幾乎撞期。他認為，普高、技高有所不同，現在卻硬性統一，期程太過僵化，技高、普高應分流處理。

全中教組織部主任吳杰穎也說，普高、技高學習期程本來就不同，考試、推甄都不一樣，現在卻讓所有時間以普高為主，對技高非常不公平。

吳杰穎也說，技高的學習以技能為主，高三需要時間系統整合呈現學習成果，現在卻讓期末考、統測、學習歷程檔案上傳日程撞期，學生要同時準備統測、期末專題與學習歷程檔案，學生會完全分身乏術，教學現場壓力龐大。

往年技高生的專題會用於推甄、技優甄審，必採實習專題成果，但學習歷程檔案資料庫四月底關閉，吳杰穎表示，學生根本來不及做完，且科大端屆時審查是以PDF檔，或是學習歷程檔案兩者擇一，若為了顧及專題完整性，最後改用PDF當做備審資料，高中三年努力做的學習歷程檔案形同付諸流水。

吳杰穎說，普高生學測結束後開始整理資料，等待成績公告；技高生以往考完還有兩、三周好好整理專題，現在卻要在考試前把所有東西做完，那考後到畢業的這段期間，又要做什麼？

台北市高職家長聯合會蕭揚江家有一對雙胞胎，一個讀普高、一個讀技高，兩人都是應屆高三生。他說，讀普高的孩子考完試相對輕鬆，但讀技高的孩子現在卻蠟燭多頭燒，要同時準備學習歷程檔案、期末考、統測，壓力非常大。

蕭揚江也說，台灣現在有多所科大、技高停辦，就是因為高職生普遍短缺，導致科技大學人數不足。但為何孩子都選普高？他說，就是政策發展所導致，希望能將普高、技高分流，讓技高能有更充裕時間做準備。