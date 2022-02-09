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中興、中山大學申請設後醫系獲准 陽明交大擬跟進

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
清華大學、中興大學、中山大學前年同時申請增設學士後醫學系，如今都已獲教育部核准。圖／本報資料照片、中興大學提供
清華大學、中興大學、中山大學前年同時申請增設學士後醫學系，如今都已獲教育部核准。圖／本報資料照片、中興大學提供

前年國內多所大學申請增設學士後醫學系，清華大學去年獲教育部同意增設，據傳中興大學、中山大學也在最近獲教育部核准設立，3校預計各收30個公費生名額，最快今年可招生。陽明交通大學也預計從原有的醫學系挪出20至40個醫學系自費生名額，增設後醫系，盼培育跨領域醫師。

教育部曾說明申請後醫系流程，各校申請案要經醫學院評鑑委員會（TMAC）審理，清大等3校當年申請時，本來都只獲「有條件通過」，還要按建議補件。而後清大率先通過增設，如今中山大學和中興大學也傳出好消息。

中山大學校長鄭英耀表示，生醫如同半導體是護國神山，校方等候後醫系申請結果時，仁武校區的「醫學教學大樓」已動工，校方也在科技部公告求才訊息，要找精準醫學研究所助理教授。校內另也規畫相關微學分課程。

清華大學副校長戴念華指出，業界急需跨領域人才，後醫系的必要性浮上台面。清大以理工見長，校內曾做過統計，至少四分之一的教授都投入生醫研究，發揮理工專長，並跨足醫學應用。清大設後醫系，招生上納醫學和非醫學兩種不同背景學生，希望培養結合理工和醫學的雙專長人才。

無獨有偶，陽明交大校長林奇宏上月接受本報專訪透露，擬直接切分陽明交大醫學系既有的120個名額，將醫學系縮編為一屆80到100人；另在交大校區設後醫系，每年收20到40人。

林奇宏提到，若計畫順利，這將是國內罕見收自費生的後醫系，鼓勵理工等不同科系的學士生來讀，成為一個不只懂臨床，還能把其他領域資源導入臨床做試驗的醫師。學生畢業後不一定要到偏鄉服務，職涯發展更多元。

林奇宏也說，此系規畫打破既有招考模式，各科評分標準都只分為通過、不通過兩種，期許廣納各領域人才，避免只收到生物成績優秀的考生。

陽明交大醫學系主任凌景峯說，醫學系正在討論相關細節，確定的是今年將陸續增設適合後醫系學生的課程，比如基礎科學，以利各領域考生銜接醫學專業課程。

陽明交大 清大 教育部

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