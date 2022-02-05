數A考差別氣餒！頂大商管分科測驗另闢文組生路徑

今年學測首度將數學科拆為難度高的數學A，與難度低的數學B，部分頂大商管科系個人申請採計數A，未料難度太高，已讓不少文組生感到心灰意冷，甚至有意重考。升學輔導專家建議考生先別灰心，部分商管科系在分科測驗的分發入學另闢文組生路徑，建議可先檢視分科測驗簡章，若能加把勁拚社會科，能拚就不要輕言放棄。

學測數A被高中教師、補教師評為「史上最難」，也讓不少考生哀嚎「沒有最難，只有更難」。大學考招新制上路，學測成績將沿用至分科測驗（前身為指考），有科系將數A列為五標門檻，或是採計加權分數，但數A難爆也讓不少想拚頂大商管科系的文組生打算改變志願，或準備明年學測捲土重來。

面對文組生考後的低迷氣氛，升學專家劉駿豪則建議別放棄太早，他調閱今年分科測驗分發入學的簡章，以台大為例，今年不少商管科系拆A、B組，從參採科目來看，可看出B組是文組取向。

舉例來說，台大會計學系B組、工商管理學系企業管理B組、國際企業學系B組、公共衛生學系B組等科系，分科測驗不採計數甲，而是採計數A。另外也採計學測英文，以及分科測驗的歷史、地理、公民。

台大註冊組主任李宏森也證實，台大將商管科系拆為A、B組，確實是為了原本指考會選考「數乙」的考生。但他說，商管數學要求越來越高，主要的招生管道是A組，將採「數甲」，若沒得考「數乙」，則可靠B組入學。

劉駿豪也說，文組生要在剩下幾個月拚數甲確實太難，若數學A考差也別灰心，因為同樣拚到分科測驗，多半也是數A考不好，若能加把勁拚歷史、地理、公民，也許還能挽回頹勢，能拚就不要放棄。