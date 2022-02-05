快訊

台中3自主快篩陽性 已有2人PCR結果出爐

初九拜天公 勿踩3地雷小心衰整年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

數A考差別氣餒！頂大商管分科測驗另闢文組生路徑

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
今年學測首度將數學科拆為難度高的數學A，與難度低的數學B，部分頂大商管科系個人申請採計數A。示意圖。本報資料照
今年學測首度將數學科拆為難度高的數學A，與難度低的數學B，部分頂大商管科系個人申請採計數A。示意圖。本報資料照

今年學測首度將數學科拆為難度高的數學A，與難度低的數學B，部分頂大商管科系個人申請採計數A，未料難度太高，已讓不少文組生感到心灰意冷，甚至有意重考。升學輔導專家建議考生先別灰心，部分商管科系在分科測驗的分發入學另闢文組生路徑，建議可先檢視分科測驗簡章，若能加把勁拚社會科，能拚就不要輕言放棄。

學測數A被高中教師、補教師評為「史上最難」，也讓不少考生哀嚎「沒有最難，只有更難」。大學考招新制上路，學測成績將沿用至分科測驗（前身為指考），有科系將數A列為五標門檻，或是採計加權分數，但數A難爆也讓不少想拚頂大商管科系的文組生打算改變志願，或準備明年學測捲土重來。

面對文組生考後的低迷氣氛，升學專家劉駿豪則建議別放棄太早，他調閱今年分科測驗分發入學的簡章，以台大為例，今年不少商管科系拆A、B組，從參採科目來看，可看出B組是文組取向。

舉例來說，台大會計學系B組、工商管理學系企業管理B組、國際企業學系B組、公共衛生學系B組等科系，分科測驗不採計數甲，而是採計數A。另外也採計學測英文，以及分科測驗的歷史、地理、公民。

台大註冊組主任李宏森也證實，台大將商管科系拆為A、B組，確實是為了原本指考會選考「數乙」的考生。但他說，商管數學要求越來越高，主要的招生管道是A組，將採「數甲」，若沒得考「數乙」，則可靠B組入學。

劉駿豪也說，文組生要在剩下幾個月拚數甲確實太難，若數學A考差也別灰心，因為同樣拚到分科測驗，多半也是數A考不好，若能加把勁拚歷史、地理、公民，也許還能挽回頹勢，能拚就不要放棄。

分科測驗 文組 指考 數甲

延伸閱讀

新課綱首屆學測剛落幕 「一試定終身」掀重考諮詢潮

憂分科測驗制度一日三變 部分大學不支持改變級分算法

分科測驗級距採前1%或0.1% 大學招聯會27日討論

學測解答出爐！1月26日前可提疑義 3月1日公告成績

相關新聞

新課綱首屆考生 難翻身想重考

新課綱首屆學測剛落幕，由於今年數學Ａ難度高，又因七月的分科測驗不考國文、英文、數乙，導致部分考生還沒收到成績單，就已打算...

數A考差別氣餒！頂大商管分科測驗另闢文組生路徑

今年學測首度將數學科拆為難度高的數學A，與難度低的數學B，部分頂大商管科系個人申請採計數A，未料難度太高，已讓不少文組生...

數A考差勿氣餒 頂大商管分發另闢文組生路徑

今年學測首度將數學科拆為難度高的數學Ａ與難度低的數學Ｂ，部分頂大商管科系個人申請採計數Ａ，未料今年數Ａ的難度太高，讓不少...

明年分科測驗加考數乙？教部將檢討

今年分科測驗不考數學乙，導致不少頂大商管科系改採學測數Ａ，或採計難度更高的數甲，這項趨勢被解讀為「不利文組生」。教師團體...

分科測驗加考數乙？教部鬆口：今年7月後重新檢討

今年分科測驗不考數學乙，導致不少頂大商管科系改採學測數A，或採計難度更高的數甲，這項趨勢也被解讀為「不利文組生」。教師團...

專家技巧／個人申請面試 考官必問「選讀動機」

個人申請二階面試預計五月登場，資料繳交與面試跟前兩年無太大差異，升學輔導專家與大學教授都建議，考生面試前務必清楚報考動機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。