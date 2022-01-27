憂分科測驗制度一日三變 部分大學不支持改變級分算法

現行大學學測成績計算方式為級分制，各科區分為1到15級分，將前1％考生的成績除以15，就是級距。111學年起指考更名分科測驗，每科分為1到60級分，大學招聯會今舉行常委會，有大學主管支持改以各科前0.1％的考生成績來算出級距，提升鑑別度；但也有人認為考招制度不宜變來變去，反對改制，最後未做出決議。

招聯會執行秘書、中央大學教務長王文俊說，招聯會為了決定是否修改級距計算方式，去年底曾邀家長、高中教師代表參加公聽會討論，當時正、反兩方的意見都受到昨天與會的大學主管重視，大家討論相當熱烈，有人支持、有人反對改制，最後決定讓各校過年期間再想想，暫不作決議。但考量分科測驗今年7月登場、簡章發售在即，招聯會將於2月底開下一次會議，就會拍板定案。

回溯去年底的公聽會，支持改以各科前0.1％考生成績來算級距的家長團體舉例，目前每年指考考生約4萬人，以各科前1％做為級距計算單位，則為400人。但許多頂尖校系只收10人，如何區分這400個考生的高下？若改制，滿級分人數將大幅減少，就能分出高下。但反對改制者認為，這樣會導致學生分分計較，形同新課綱走回頭路，不應該為了最頂尖的學生改變。

王文俊描述，招聯會由多個大學代表組成，當中有學校認為新課綱考招制度變動多，今年的分科測驗先是名字改變（原名為指考），級分數也已從45級分調整為60級分，「穩定性也很重要」不宜再變動，因此不支持修改級距計算方式。另有學校贊同高中教師團體看法，認為改以「0.1％方案」會造成分分計較，也不支持改制。

王文俊接著說，也有學校支持改採「0.1％方案」，認為改制才能提升考生鑑別度，篩出最頂尖的學生，讓這一類考生感到公平。