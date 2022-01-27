減輕隔離師生焦慮 高市教育局送動滋動APP桌遊

高雄港區群聚案擴大，連帶有中小學生因接觸確診個案必須居家隔離，被送到檢疫旅館14天。高雄市教育局除配合確診個案接觸史及足跡，進行停課、校園消毒等防疫機制，對於因疫調而被隔離的學生，市長陳其邁也請教育局致贈益智玩具及關懷卡片，以及AR動滋動APP體感遊戲與運動課程等，陪伴學生們度過這段時間。

高雄港區群聚案今天又新增8名確診，高雄市有一名學測旗津考生確診，也有學生是個案同住家人而確診，連帶有不同師生都被匡列，須到防疫旅館居家隔離14天或自主健康管理。

高雄市教育局長謝文斌表示，有感於隔離時的生活不便，並減緩隔離師生的心理焦慮，教育局各科室動員起來，對於因疫調而被隔離的學生、家長及教職員工，電話關懷隔離期間的情形，請大家可即時將問題反映給相關局處協處，降低家長及學生的焦慮。

教育局並商請Uniigym運動平台，提供AR動滋動APP體感遊戲與運動課程的3周通行證，讓師生在隔離期間可以運用手機即有帶著走的健身房資源，持續運動、健康抗疫。另外還致贈學生益智教育桌遊、Friday影音儲值卡、Q版小紅包及關懷卡片，溫馨支持與陪伴學生度過隔離期間。