分科測驗級距採前1%或0.1% 大學招聯會27日討論

111學年起分科測驗（目前的指考）改採級分制，每科分為1到60級分。但外界對於要採前1%考生，還是前0.1%考生成績作為級距基準意見不一。台灣家長教育聯盟（台家盟）今天提出三項訴求，呼籲大學招聯會維持現狀，不要再替大考添變數，儘速公佈分科測驗採用前1%考生平均分數作為滿級分計算基準。而據了解，大學招聯會將於1月27日召開常務理事會，討論相關方案。

新課綱首屆學測剛落幕，現行大學學測成績計算方式為級分制，各科區分為1到15級分，將前1％考生的成績除以15，就是級距。半年後即將登場的分科測驗，每科分為1到60級分，則不排除改以各科前0.1％的考生成績來算出級距，提升鑑別度。大學招聯會去年召開座談會，蒐集各界建言，最慢今年3月前要做出決策。

不過，坊間認為考試分發管道只比分科測驗成績，所以考試級分必須精細才能鑑別高低。台家盟常務理事陳明恩認為，兩名考生即便分科測驗總級分相同，但志願校系、志願順序不同，錯開也不會有競爭，就算志願順序一致，也須依序比較各單科的級分，甚至是比到原始分數。

另外，外界也提到，分科測驗以前1%考生的平均分數作為60級分的基準，導致滿級分分數區間太大，對滿級分高分群不公平。

陳明恩則認為，歷年參加指考約有四萬名考生參與指考，各項單科成績前1%考生約有400位，屬於佼佼者。若要再精細定義「佼佼者」表現為前0.1％考生，滿級分基準大幅提高，絕大多數考生卻因加大區間而降低級分，各項科目介於前0.01％至1％的佼佼者，卻因制度被排除在滿級分之外，將成最大受害者。

陳明恩也提到，招聯會去年座談會中也，招聯會去年座談會中也說明「已經解決可能超額的問題」，況且招聯會也沒提出試算數據，去證明「採取前1％為基準無法鑑別高分群」。她認為，在現行制度無明確問題下，又缺乏對考生及家長的宣導溝通，明顯違反程序倫理，也相當無理。

台家盟媒體公關主任王文賓也說，今年七月就要分科測驗，剩不到六個月，為何還要再變動？他也批評，若要更動制度，孩子、家長、學校三方都得重新了解制度，他怒批「這種招聯會乾脆廢除算了」，呼籲各界不僅要顧到頂標考生權益，也要顧慮到其他孩子的權益。