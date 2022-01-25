數A全卷皆難題！師籲出題者「歸還喜歡數學的機會」

大學學測剛落幕，第一天打頭陣的數A遭大學和高中數學教師批評「全卷無易題」，有考生交完卷走出教室哭了，引發熱議。成功大學數學系教師舒宇宸以「請還給大家一個喜歡數學的機會」為題，指大考中心想藉學測讓大家愛上數學的目標太高尚，但起碼做到不辜負努力學習的學生，也別讓長年致力使數學更親民的教師氣餒。

舒宇宸以數A第三題為例，題目以資料分布範圍為主題，要考變異數最小的概念，也就是大學才會教到的主成份分析。其實，學測若想考資料分布範圍，考「全距」即可，讓考生能用肉眼觀察出答案。

北門高中數學教師紀志聰分析，今年數B與學測難度相仿，數A反而比往年的指考數甲還難。整張考卷沒有基本題，也幾乎沒有可憑單一觀念解決的題目，只為前端程度的學生做區隔，無法區分全國考生能力 ，整份考卷失去信度與效度。

紀志聰也認為，有些素養題「落落長」，其實沒必要，也難稱上所謂的素養。舉例來說，第18到20題考掃描棒，題幹寫到「某甲欲用一支長度為1的筆直掃描棒來掃描此環狀區域之X軸上方的某區域R」，讓人不禁想問，這名出題老師為何不使用標點符號？題幹描述「長度為1的筆直掃描棒」，也讓人反覆閱讀，確認所指物體為筆，還是掃描棒。