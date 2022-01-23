學測數B／與數A難易度天壤之別 看到題目就會解

今年學測數學A，考生普遍反映難，頂標可能10級分以下；今天上午考數學B，考生說簡單，兩科難易度有天壤之別，社會組考生擔心因數A難、數B簡單，未來申請學校時跨組申請人多會受到打壓，也建議未來出題不要有這種難易度差很大的情形。

台南二中考場的徐姓考生說，今天數B的計算複雜度跟第一天的數A差很多，整體難度只略比2020學測數學難一些。老師說，提早交卷的人數很多，數B是考到11點，但10點半就陸續有學生交卷，聽學生的反映是，數B在題目的閱讀上沒有像數A需要思考很久，大部分題目可以直接看到後就有解題的想法。另數A有結合疫情時事，但數B沒有疫情時事。

劉姓考生讀自然組，也跨考數B，他說，即便沒有上數B，只約略看過內容，用既有的數學基礎能力都能解，真的太簡單了。對於數學B簡單，但數A卻太難，有學生擔心，部分自然組考生可能因為數學沒考好，可能會跨組申請社會組的學校，打壓到社會組考生申請熱門科系的空間。也有考生希望未來學測數A與數B相較的難易度不要差距過大的情形，應有合理的鑑別度才對。

台南一中考場的考生也說數B遠比數A簡單，黃姓考生說，數A題目要多想幾遍，有些題目需要比較繁複的計算步驟，但數B重視實用，情境題很多，真的有寫數學的感覺，例如燈會布置閃燈顏色的安排、電信公司設置基地台、數學考試調整分數、失蹤輕航機的調查。印象比較深刻的題目是混合題考比薩斜塔的傾斜度和偏移距離。