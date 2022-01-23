學測今落幕！3月1日公告成績 後續升大學期程一次看

11.6萬人報名的大學學測，今天邁入最後一天，考數學B和社會。學測落幕後，大考中心1月25日結束前完整公告各科解答，並開放民眾在1月26日前針對試題提出疑義。接著將於3月1日公告成績，後續升大學重要期程如本文附表。

今天上午考數學B，全國共9萬3874人報考，補教數學教師林名揚彙整10大必考重點，包括餘因式定理、二次與三次多項函數圖形、排列組合應用題、條件機率與獨立事件、標準差、列聯表、sin的函數圖形與生活中常見的週期性現象、指數與對數函數的基本性質（增減性與凹向性）、自然對數、複利與連續複利、圓錐曲線的截痕、圖形的伸縮平移和生活中的素養應用等。

社會科則有9萬2748人報考，補教歷史教師馮敬之提到，這是學測第一次考手寫，考生們難免有點緊張，但其實不用太害怕，因混合題採分段給分，所以在答題時千萬不要省墨水，將所知重點全都寫出來，將因果關係和邏輯表達清楚，書寫完整，就可輕鬆得分。

社會包括歷史、地理、公民與社會三科，若混合題考出歷史，馮敬之提醒答題時一定要注意朝代、年代還有因果關係，有時候只要將時間找出來，答案也就呼之欲出。

大考中心表示，因應防疫，各考分區今天早上7時30分開始量溫，考生要戴口罩入場，不配合者取消考試資格。量溫標準是額溫在37.5度以下、耳溫38度以下。今年學測比照去年學測、指考，不開放親友陪考，且保持試場通風、定期執行考分區消毒作業、中午用餐使用用餐隔板等措施。

大考中心提醒，考生歷年最常見的違規案件，是忘了帶應試有效證件，包括身分證、有照片健保卡、駕照、居留證、護照、身心障礙證明，出門前請確認帶對證件。學生證無論有沒有照片，都不是應試有效證件。