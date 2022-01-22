一試定生死！學測2大主科今登場 作文拿分4要領一次看

11.6萬人報考的學測邁入第二天考程，今天考英文、國綜（國文選擇題）和國文寫作。今年起這2科只出現在學測，未來個人申請、分發測驗等管道，都有一定比率校系參採這2科學測成績，被外界形容為「一試定生死」。補教和高中教師建議寫作測驗掌握4大要領，英文要主題明確、馬上破題，國文寫作則要兼顧內觀、外觀，字跡工整也是得高分條件。

英文科11萬6119人報考，補教英文教師齊斌指出，新型學測英文比起往年，主要的改變的是多了混合題型、並將往年指考才會考的「篇章結構」併入，其餘變化不大，考生不必太緊張。

國文科11萬6197人報考居各科之冠，也新增混合題型，中山女高國文教師黃月銀建議考生勤練習「抓取關鍵詞」，掌握這件事，並加以延伸發揮。這些汲取文學、文化知識，鑑賞與詮釋文本的題型，都必須在快速閱讀引文後擷取訊息、推論分析、詮釋整合、比較評估。

黃月銀說，國文科混合題以跨領域的主題式試題設問，希望強化考生的說明能力，要能用一句話說明要旨，或用20字到40個字不等的論述闡明立場或觀點。

這2科都有寫作測驗，有關英文寫作，齊斌表示，「主題明確」、「馬上破題切入」，往往會贏得高分。他建議考生，看到題目可花5到10分鐘構思一下文章的主題，並想一想會用到那些關鍵字，寫作文時可更順利，也比較有邏輯。 此外，學測英文作文現已改用電腦方式閱卷，考生務必用黑色墨水的筆，建議使用筆尖較粗約0.5mm~0.7mm的原子筆書寫，不得使用鉛筆。

至於國文寫作部分，補教國文教師楊墨指出，國文寫作的「外觀」也是拿分重點，包括字漂不漂亮、整不整齊。建議寫作時筆畫不要重疊，也不要碰到格線，也盡量避免塗改和錯別字。

楊墨表示「內觀」也同等重要。國文寫作可分為知性題、感性題兩大類型，「知性、感性，都離不開人性」，知性題要針對議題進行思辨，提出個人見解與評斷；感性題則要針對問題的情境，依個人生活經驗，真誠抒發自己的情感與體會。

楊墨建議，適度舉例能讓文章增色，但所舉的例子言簡意賅即可，不要花太大篇幅描述單一例子。舉例的重點是呼應你的文章主旨，說明你設定的主旨真如你所說。此外，有些題幹也會舉例或描述情境，建議作答時不要重複描述題幹內容，越快切入主旨越好。

大考中心表示，因應防疫，各考分區早上7時30分開始量溫，考生要戴口罩入場，不配合者取消考試資格。量溫標準是額溫在37.5度以下、耳溫38度以下。今年學測比照去年學測、指考，不開放親友陪考，且保持試場通風、定期執行考分區消毒作業、中午用餐使用用餐隔板等措施。

今年全國共設33個考區、91個分區，共3377間試場。大考中心提醒，過去最多違規案件是考生忘了帶應試有效證件，包括身分證、有照片健保卡、駕照、居留證、護照、身心障礙證明，請考生帶對證件。學生證無論有沒有照片，都不是應試有效證件。

大考中心表示，未攜帶應試有效證件正本的考生，可由親友補送，請親友送達考分區門口，由考分區入口處服務人員簽收、發給送達證明。送達時間以簽收時間為準，要在考生該節考試鈴響結束前送達，並請考生考後前往試務辦公室領回補送的證件。

薪冠肺炎疫情升溫，大考中心說，昨有21名考生正在居家檢疫、隔離或自主健康管理，當中有13人報考數A、14人報考自然，大考中心為此開啟7個分區共8間隔離試場。另也開啟1間防疫試場和1間備用試場，讓咳嗽和身體不適考生應考。