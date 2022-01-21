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學測自然／重素養考生喊容易 疫情燒RNA疫苗入題

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學測自然／不太難！新冠疫苗又入題 魔鬼藏在圖表裡

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
21日大學學測第二科考自然，共7萬2214人報考，2443人缺考，缺考率3.38％。記者余承翰／攝影
21日大學學測第二科考自然，共7萬2214人報考，2443人缺考，缺考率3.38％。記者余承翰／攝影

今年大學學測第二科考自然，闈內審題高中教師和試考生分析，今年考出許多時事，如2021年諾貝爾物理與化學獎，以及颱風路徑、晶片卡感應原理、溫室效應、血流儀、電磁天平等，整體而言難易度適中、還算平易，第45題地科題、第60題物理題，被視為鑑別度較高的難題。

闈內高中教師指出，自然科第60題要考生依據題目說明，藉由動態模式的圖表和數據解出（fB）值後，再藉由靜態模式的電流值，計算出線圈處所受磁力，解出待測物體的質量。這題若要得分，除要理解題意，還需留心單位。

試考生則提到，全卷以第45題的設計最別出心裁，考大地震造成海岸海階，跳脫傳統圖表繪製的框架，考生須靈活思考並擷取題幹重點，才能繪製出正確圖表。但也有簡單的題目，如第10題考荷質大小比較，用基本概念就能答得出來。

試考生指出，第25題也有圖表並結合時事，考施打RNA疫苗後產生的抗體數量，測驗考生對圖表解釋和實驗的了解程度。另也有跨科題，如題組第1到2題以物理角度分析地科的颱風行經路徑。

大考中心主任周兆民表示，學測自然科共7萬2214人報考，2443人缺考，缺考率3.38％。上一節考試（數學A）的違規統計也已出爐，有8人行動電話發出聲響、13人攜帶關機的行動電話入座、2人攜帶入場物品發出聲響，都被判處違規。

學測自然第25題考施打RNA疫苗後產生的抗體數量，測驗考生對圖表解釋和實驗的了解程度。圖／取自大考中心
學測自然第25題考施打RNA疫苗後產生的抗體數量，測驗考生對圖表解釋和實驗的了解程度。圖／取自大考中心

颱風 疫苗 溫室效應 諾貝爾 地震 學測 自然科 111學測

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