學測數學／基本題太少難度高 師憂中後段鑑別度不足

大學學測今天登場，首科考數學A。台北市教師解題團隊表示，全卷難度高，和去年的學測數學相當；基本題過少，能鑑別出高分群，但均標以下的中低分群鑑別度恐不足。按大考中心歷史資料，去年學測數學科頂標僅11級分，創近4年新低、底標僅3級分，是最近幾年較難的一份試題。

成功高中數學教師劉國莉指出，全卷以第二冊配分最高，占33.5％，這與108課綱螺旋式課程安排，及第二冊單元量較多有關。陽明高中數學教師蘇順聖說，全卷閱讀量大、著重測驗閱讀理解能力，需要讀懂題目，用邏輯思考進行推理。除考基本觀念外，題目整體敘述較為新穎，需花較多時間理解題目、選擇適當解題策略。

劉國莉分析，今年數A考題和去年學測數學相當，但今年新增混合題，涉及手寫，雖然今年混合題不難，但仍要花時間作答，整體而言，今年考生壓力更比去年大。但她不建議每個人一開卷都從混合題開始寫，而是在考試開始時先花2到3分鐘瀏覽所有題目，並從自己較順手的部分先開始。

闈場內試考生表示全卷中間偏難，計算量稍大，且須綜合跨單元概念，尤其是第9、第12、第17這三題。

大考中心主任周兆民表示，數學A報名人數為8萬1620人，實際到考7萬9836、1784人缺考，缺考率2.19％比去年學測數學科略降。

近日北部疫情緊張，周兆民表示，受影響的新竹復旦中學考場，已在考試前完成2次清消。全台總共有21人正在居家檢疫、隔離或自主健康管理，會用到隔離試場，當中有13人報考數A，大考中心為此開啟7個分區共8個隔離試場。