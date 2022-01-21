大學學測7時30分起開放入場量體溫 6種合格證件別帶錯

11.6萬人報考的大學學測今天登場，考數A、自然兩科。大考中心表示，因應防疫，各考分區早上7時30分開始量溫，考生要戴口罩入場，不配合者取消考試資格。量溫標準是額溫在37.5度以下、耳溫38度以下。今年學測比照去年學測、指考，不開放親友陪考，且保持試場通風、定期執行考分區消毒作業、中午用餐使用用餐隔板等措施。

今年全國共設33個考區、91個分區，共3377間試場。大考中心提醒，過去最多違規案件是考生忘了帶應試有效證件，包括身分證、有照片健保卡、駕照、居留證、護照、身心障礙證明，請考生帶對證件。學生證無論有沒有照片，都不是應試有效證件。

大考中心表示，未攜帶應試有效證件正本的考生，可由親友補送，請親友送達考分區門口，由考分區入口處服務人員簽收、發給送達證明。送達時間以簽收時間為準，要在考生該節考試鈴響結束前送達，並請考生考後前往試務辦公室領回補送的證件。

大考中心指出，今年學測新增雜揉選擇與非選題的「混合題型」，答案卡因此改版，調整為一張A3正反答題卷，且直接將考生簽名欄放上答題卷，未來監考人員不需在考試期間，逐一請考生簽到。負責台大考場的註冊組主任李宏森提醒，考生入場後，應等到鈴聲響起，才能開始簽名；若在鈴響前簽名，或直到考試結束鈴響完都沒簽名，將被判定為違反試場規則，恐遭扣分。

大考中心統計，截至昨天下午3點30分止，已知居家隔離與自主健康管理考生計14人，將安排至隔離試場應試。正在居家檢疫、居家隔離、自主健康管理及加強自主健康管理等具感染風險考生，比照去年學測和指考，規畫獨立動線、搭乘防疫車隊，或依地方政府衛政單位標準作業流程往返特定考分區。並依不同風險等級，安排不同的隔離試場供此類考生應考。