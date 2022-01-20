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交大土地公就愛這一味 學測考生抱仙草蜜參拜

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
交大前方土地公廟今天參拜人潮不少。記者張裕珍／攝影
交大前方土地公廟今天參拜人潮不少。記者張裕珍／攝影

學測明天登場，不少考生上考場前會到文昌廟或土地公廟參拜祈求考試順利、金榜題名。國立陽明交通大學前方的土地公廟連日來參拜人潮絡繹不絕，有趣的是，供桌上擺滿了一罐罐仙草蜜，原來是曾有考生成績平平，帶著仙草蜜參拜後考上交大，「交大土地公愛喝仙草蜜」的說法不脛而走。

光明福德宮歷史悠久，在交大建校之前就存在，被地方稱為交大土地公，廟址就在國立陽明交通大學交大校區門口的前方，來參拜的學生或考生都會準備6瓶仙草蜜來向土地公祈求考試順利過關，尤其大考前夕，更有不少外地考生會遠道而來參拜。

為何拜交大土地公要準備仙草蜜？相傳很久以前一名外地考生到交大考研究所，考前夢見一位老先生告訴他，拿瓶瓶罐罐去拜拜就會有好結果。這個考生到賣場想了許久，最後選擇了消暑退火、甜蜜又方便老人家咀嚼的仙草蜜，敬拜之後，平常成績沒有太突出的他竟然順利考上交大，也因此「準備仙草蜜拜土地公」成了考生間不成文的慣例。

為了迎合考生的需求，土地公廟一旁小攤就有販售6罐裝與箱裝的仙草蜜，業者笑說「無論大考小考都會有考生來買仙草蜜拜拜」，明天就要考學測一連3天，這個月明顯多了不少年輕學生在家長陪同下來拜拜。

交大土地公廟旁的超商也有販售仙草蜜專區，一旁還貼有為何要拜仙草蜜的說明，連冷藏冰箱也有陳列不少冰的罐裝仙草蜜，無論常溫還是冰的仙草蜜都能讓考生選擇。

「女兒聽學姐說來這裡拜特別靈驗，專程來參拜！」黃姓家長也特地從苗栗帶著女兒到交大土地公廟參拜，就近在旁邊的小攤買仙草蜜，希望土地公喫甜甜，能保佑女兒考上心目中的理想學校，女兒參拜後心情也覺得更穩定，更有信心上考場應戰。

不少考生準備仙草蜜來拜交大土地公，供桌擺滿仙草蜜。記者張裕珍／攝影
不少考生準備仙草蜜來拜交大土地公，供桌擺滿仙草蜜。記者張裕珍／攝影
不少考生準備仙草蜜來拜交大土地公，供桌擺滿仙草蜜。記者張裕珍／攝影
不少考生準備仙草蜜來拜交大土地公，供桌擺滿仙草蜜。記者張裕珍／攝影
不少考生準備仙草蜜來拜交大土地公，供桌擺滿仙草蜜。記者張裕珍／攝影
不少考生準備仙草蜜來拜交大土地公，供桌擺滿仙草蜜。記者張裕珍／攝影
交大土地公旁的超商有仙草蜜專區。記者張裕珍／攝影
交大土地公旁的超商有仙草蜜專區。記者張裕珍／攝影
交大前方土地公廟今天參拜人潮不少。記者張裕珍／攝影
交大前方土地公廟今天參拜人潮不少。記者張裕珍／攝影
交大前方土地公廟旁有小攤賣仙草蜜。記者張裕珍／攝影
交大前方土地公廟旁有小攤賣仙草蜜。記者張裕珍／攝影

土地公 交大

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