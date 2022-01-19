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大學學測21日登場 基隆2考場使用隔板用餐

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
大學學測21日登場，基隆不開放陪考原座位使用隔板用餐，示意圖。圖／檔案照，市府教育處提供
大學學測21日登場，基隆不開放陪考原座位使用隔板用餐，示意圖。圖／檔案照，市府教育處提供

111學年度大學入學考試學科能力測驗21至23日登場，國立台灣海洋大學試務中心提醒考生進入各館樓時須配戴口罩，測量體(額)溫後，始可進入試場，於試場內應全程配戴口罩。基隆考區分設海大附中及基隆女中2個分區，不開放陪考，在考區內用餐的考生一律在原試場原座位使用隔板用餐，不可併桌或交談，請考生保持社交距離。

海大試務中心表示，20日下午2點至4點開放查看試場，考生與家長均不得進入試場，僅能於試場外查看座位安排，考生或家長進入各考區須配合量體溫、戴口罩，發燒者不得進入。

海大試務中心指出，基隆考區分設海大附中(原基隆海事)及基隆女中2個分區，共54間試場，1809人報考，海大附中分區試場編號101040-101068、193001-193003共32個試場1051名考生，基隆女中分區試場編號101069-101090，共22個試場758考生。

考生於考試當日請務必攜帶國民身分證或附有照片之健保卡、駕駛執照、護照、居留證、身心障礙證明正本，作為應試證件。

因應疫情，考生請務必攜帶入場識別證以出入考場，進入各考區量溫站時須配戴口罩並出示入場識別證及應試有效證件，測量體(額)溫後正常者，可直接進入各試場館樓。各節考試，考生於試場內應全程配戴口罩。除有向大學入學考試中心申請的特定陪考人員外，不開放陪考，在考區內用餐的考生一律在原試場原座位使用隔板用餐，不可併桌或交談，請考生保持社交距離。

基隆考區相關資訊可至專屬網頁查詢(https://academics.ntou.edu.tw/ceecexam/)。

試場資訊：

111學年度學科能力測驗基隆考區專屬網頁：https://academics.ntou.edu.tw/ceecexam/

海大附中分區：基隆市中正區祥豐街246號　試務中心電話：(02)24633655轉491

基隆女中分區：基隆市東信路324號　試務中心電話：(02)24278274轉410、413

基隆 海大 口罩

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