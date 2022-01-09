聯合盃全國作文大賽今決賽 時事「深偽技術」考驗功力

第15屆聯合盃全國作文大賽今早登場，中區試場在台中明德中學登場，一共有840名考生參與，今年考題分為三組，其中高中職組的題目，以去年在社會引發討論的「深偽技術」入題，國中組則是要考生化身農村青年，思考面對新技術在復興農村與環保永續的困境，國小組則是用一幅未來展覽館的畫作，讓學子發揮創意，三則題目都有聯合報希望學子關懷弱勢，善用文字的力量，為世界帶來正向改變的主旨。

第15屆聯合盃全國作文大賽今天上午分北、中、南、離島四區登場，一共有2515名考生參與，今天中區的考場在台中市明德中學登場，共有來自台中、南投、雲林、嘉義等地，一共840名考生參與，分為國小、國中及高中職組等6組。

此次的作文題目，在高中職組部分，以去年在社會新聞鬧得沸沸揚揚的網紅小玉，利用科技「深偽技術」將名人的肖像，置入色情影片中牟利。

另外在國中組部分，則以復興虛擬農村「馥郁村」為架構，以青年取得新技術「MDY」準備發表前夕，發現該技術環境無法分解，希望考生以該青年為角度作文。

國小組則以學童參訪「未來展覽館」後畫作，讓考生以圖發想，三組考題都很靈活，讓考生能夠充分發揮。

明德中學的陳同學說，她認為「深偽技術」是新科技，可做好事、也可做壞事，但社會都偏向描寫該科技被拿去製作情色影片，題目不難發揮，但要寫出別出心裁有難度，所以她是以心理治療師寫信給立委的角度，希望透過法規管制，讓逝去親友的人，可以透過該技術，獲得慰藉。

正心中學的蔡同學說，他寫的是國中組的題目，他認為題目很好發揮，很多方向可寫，他是以「環保只是手段」方向作衍生，另外也在文中提到蘭嶼核廢料的問題舉例。

居仁國中的蔡同學說，此次作文題目不好發揮，如何兼顧環保與發展讓她想破頭，最後在文中是希望以再取得新技術的方式，兼顧環保與復興。