學習歷程自述比檔案更重要 寫出「閃光點」制勝

今年起各大學校系個人申請必採高中學習歷程檔案，至少占2成分數。檔案包括基本資料、修課紀錄等四大項，但按招生簡章，111學年全台約60系另外自創「個人資料表」並要求甄試生繳交，內容近似檔案中的「基本資料」，且不乏有頂尖大學校系，遭外界質這些系是否只看這張表，不打算看檔案？

攤開今年大學個人申請簡章，台灣大學經濟、工商管理、電機工程、資訊工程，以及政治大學資訊科學系等60多個校系，都要報考學生填妥並繳交一頁A4大小的「個人資料表」。

台大電機系主任吳忠幟、資工系主任洪士灝解釋，這張個人資料表其實行之有年，只是要求考生再次簡述自己的基本資料。系上審查時，還是會讀完學習歷程檔案，不會只看這一頁資料。

大學甄選入學委員會進一步表示，大學校系除可要求學生交這一頁資料表，還可請學生繳交至多800字的「多元表現綜整心得」、字數不限的「學習歷程自述」，藉此簡述檔案內容，說明自己檔案的亮點，並交代自傳和讀書計畫。

大學招聯會提醒，學習歷程自述雖不限字數，千萬不要長篇大論自己的自傳和讀書計畫，只要找出最吸睛的重點和關鍵文字，表達想法即可。另有校系會推出「引導式自傳」，讓學生回答數個指定題目，寫出符合教授需求的自傳。

以清華大學為例，該校招生策略中心主任王潔表示，清大想找具成長型思維的學生，比起學習歷程檔案本身，考生更要懂得陳述完成作品的過程和學習方法，如老師建議怎麼做、盼達成什麼目標，最後得到的收穫和反思，讓教授看到自己的「閃光點」。

升學輔導專家提醒，高中學習歷程檔案只占大學甄試書面審查資料的一部份，上述的學習歷程自述、多元表現綜整心得、個人資料表等項目，都可在今年3月底通過個人申請第一階段後、參加甄試前再交。就算學習歷程檔案不完美，只要懂得從中摘出自身亮點、好好包裝自己，仍有機會在甄試中勝出。