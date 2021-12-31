學測社會衝刺／強化提升閱讀理解 熟悉試題練手感

11.6萬人報名的大學學測將於明年1月21日到23日登場，聯合新聞網12月27日起一連5天推出「學測衝刺」系列專題報導，訪問高中及補教名師，剖析新型學測命題趨勢、必考重點、答題要訣，助新課綱第一屆考生高分上榜。

學測社會領域分地理、歷史、公民三科。明年學測是108課綱實施後的第一次學測，萬芳高中地理老師周岳虹表示，111年參加社會領綱學科能力測驗的考生，首波面對新課綱內容與測驗題型的變革。測驗範圍涵蓋高一、高二必修課程，考生從中要習得基本知識、分析方法與技能，並且能夠將之轉化、應用於各種情境的問題解決。

師大附中歷史老師蘇信宇表示，今年學測有四個要點，第一、學測各科考試採行考綱不考本為原則，不偏重哪一本課本。第二、社會科試題的文字量和近年學測社會科試題的文字量相仿，約為1萬字上下，頁數約為19頁。

第三、社會科試題中，除原有的選擇題外，也會加入混合題(非選擇題)，該題型的內容包含簡答、計算、說明或視需要增加簡單繪圖或表格填寫為主。第四、非選擇題的題型與配分會貼近110試辦考試的題型分配，也就是根據110試辦考試做小幅度的調整與更動，從全部選擇題的形式，改變為選擇題與混合題(非選擇題)兩種題型呈現。

地理補教老師李威立則提醒，新型學測強化題組題，另外新增了過去只有指考才會出現的手寫簡答題（含作圖題），手寫的部分將會是決勝關鍵，考生應避免寫錯字以及答非所問。

●歷史／大篇章題目 邊看題邊圈重點

歷史補教老師馮敬之說，108課綱的精神就是增加閱讀理解的能力，大段篇章的題目是出題常態，考生在準備考試時必須提升閱讀理解能力，並且要掌握圈關鍵字與畫重點的能力，在看題幹敘述時盡量邊看邊畫重點，把時代、人物、關鍵事件圈出來，這樣可以節省判斷題目的時間。

馮敬之說，108課綱中非常重視素養導向的教學與評量，也就是應用知識與技能解決真實情境中的問題。所情境題會成為首選，考生們要運用在課本中學到的知識，設想回到當時的歷史時空中，可能面臨的問題以及解決的方法。例如19世紀中後期的台灣，是由漢人、生番、熟番和外國勢力共通交織而成的時代，而當時的國際貿易與漢番關係，就有可能是出題的重點。

跨科整合也是重點，馮敬之表示，考生們在準備考試時，一定要了解跨科整合的題目。例如世界史在20世紀的學運與民權運動，就可以與公民的人權與法律篇章做結合；15世紀開始的地理大發現，出現早期全球化的現象，透過貿易，宗教也隨之傳播，這與地理中的人文地理部分也可成為互為表裡的考題，務必小心注意。

馮敬之提醒，今年最新的制度是卷卡合一，這是學測第一次考手寫，考生們難免有點緊張，但其實不用太害怕，因卷卡合一的手寫部分採分段給分，所以在答題時千萬不要省墨水，將所知重點全都寫出來，將因果關係和邏輯表達清楚，書寫完整，就可輕鬆得分。答題時一定要注意朝代、年代還有因果關係，有時候只要將時間找出來，答案也就呼之欲出了。

歷史科著重於閱讀理解、分析推論、反思評價與考察運用四個面向，師大附中歷史老師蘇信宇表示，其中又以分析推論的試題最多，以期望培養學生能掌握邏輯推論，圖表判讀和資料應用的能力。他說，學生準備時，首先，把握最後時間，從歷屆試題與平時模擬考試題著手，強化閱讀理解能力。其次，透過歷史事件與地圖搭配學習，增強學習效能。

多練習試題手感也很重要，蘇信宇表示，社會科試題約為66至68題，考試時間110分鐘，通常學生均能在預定時間內寫完，其中歷史科約為22至24題之間，因此學生的作答時間約為35至40分鐘，在練習時多預留一些時間在混合題（非選擇題）的閱讀，並練習精確描述出答案。

●地理／強化跨科整合 熟悉題型提升臨場感

考前複習方面，萬芳高中地理老師周岳虹表示，地圖、統計圖表和GIS等地理常使用的工具，熟悉它們的特性是基本要求，更要因應不同情況選用適合的工具輔助解釋現象或解決問題，像是國際之間的人口移動，考慮人口移動方向、數量等特徵，選用流線圖而非點圖，如果是世界核電廠分布，則可選用點圖而非流線圖，「應用能力」才是評量重點。

周岳虹表示，氣候、地形、人口，都市等地理系統，請考生拋開死背名詞的壞習慣，改從各因素相互影響的方向著手，像是人類活動是地形系統的影響因素之一，地形提供觀光、土地等資源給人類，若人類過度使用可能導致系統失衡甚至是災害；東南亞、美國、歐洲等區域，建議可從章節名稱掌握整體特色，再藉由地理工具或概念來映證與分析，例如「東西文化的接觸與區域發展-以東南亞為例」的單元，從教科書提供的地形圖、季風示意圖、物產照片，解釋「東南亞為何成為東西方文化的接觸地」，接著從宗教景觀照片或族群結構圖，佐證並解釋「東西文化接觸地的東南亞，為何呈現多元的文化景觀」，最後，利用統計數據，探討東南亞國家從依賴式經濟轉型後，達成區域經濟互補的侷限與對策，並評估東協追求文化整合的可行性。

試題練習與應試方面，周岳虹表示，由於考題可能出現非各版本教科書皆提到的時事議題或生活情境，通常會適時補充相關資料以致於出現長文章或者大量圖表，宜參考大考中心公布的參考用卷和試辦卷，模擬應試情境，以適應題型的變革，提升臨場感。

試場應答時，周岳虹表示，由於題目的圖表與文字量增加，以及可能出現填充題、問答題、繪圖題、製表題等題型，考試時間卻仍維持110分鐘，作答之前務必瀏覽整份考題，掌控全局，調配作答時間，使平日累積的實力能完全發揮。此外，近兩年的相關時事議題，如長賜號在蘇伊士運河卡關、美國撤兵阿富汗、新冠肺炎疫苗分配、藻礁等相關議題宜多加關注。

地理補教老師李威立則提醒，主要的命題題型仍為單選題，但是多數以題組的方式呈現，新型學測更強化了題組題，另外還新增了過去只有指考才會出現的手寫簡答題（含作圖題），手寫的部分將會是決勝關鍵，考生應避免寫錯字以及答非所問。考生複習重點時，應注意多強化跨科的整合。

李威立建議考生，歷屆考題需涵蓋近十年的學測和指考試題，搭配一年內的時事新聞，考前把各課的專有名詞定義弄清楚，以避免手寫題答非所問。高一通論地理（地圖-TM2度坐標、圖例、比例尺，投影法、時區換算／GIS-向量模式、網格模式、路網分析、密度分析、環域分析、疊圖分析／氣候-季風氣候、溫帶地中海型氣候/地形-冰河地形、河流地形、海岸地形/人口/產業）、高二區域地理（台灣、歐洲、美國、日本、中國、邦交國）都是學測重點。

●公民／掌握知識點 理解概念與推論

考前衝刺準備方向，台北市立內湖高中老師陳昺泰表示，明年學測相較過往的舊課綱課程內容，知識偏向跨領域整合（社會、政治、法律、經濟）。新課綱強調邏輯思考和推論，因此應盡量避免記憶瑣碎知識，而是理解重要概念背後的思考與推論。

陳昺泰建議基礎程度較弱的考生，先從各家出版社的參考書下手，多按照舊綱的社會、政治、法律、經濟來分類，較能快速掌握知識點。程度較佳的同學可在各領域基本知識熟稔後，以課本的跨領域脈絡來整合複習並產生知識關聯。

政治方面，陳昺泰表示，要著重知識背後的思考與推論。以並立制、聯立制對政黨的影響為例，從本質來看，並立制和聯立制都是同時採用相對多數決和比例代表制，然而後者較有利於小黨將得票率轉化為得席率，因此用較多的比例代表制就對小黨而言更有生存空間。同學可以記憶下方的比較圖，但切勿直接背誦否則無法融會貫通。

經濟領域方面，陳昺泰表示，新課綱公民科的經濟學強調學生不一定要精熟ＰＱ圖，但經濟圖形的繪製確實有助對社會福祉變化的分析。單靠經濟直覺，學生可能發生誤判的情況。因此建議同學至少學會課本中出現的經濟圖形，並試著畫過一次。例如下方題目是109年分科測驗參考試卷，雖然題幹完全沒有經濟圖形，但有經濟圖形的概念將可輕易推論勞動市場的各種變化。

選擇題練習材料的挑選方面，陳昺泰表示，雖說課綱已經換新，但基本上公民科的知識內涵並無太大改變，況且舊課綱末期就開始嘗試素養命題，建議仍可以從試辦考試題目、近五年歷屆考題著手。至於坊間參考書題目、模擬考題則可能因新制度上路而有良莠不齊的問題，建議練習順序放在最後。

法律領域方面，陳昺泰表示，選擇題有較多過往的大考題可供練習，混合題組的手寫部分則相當缺乏，建議至少先將試辦考試題目練習完，再練習參考書與模擬考題。學生平時就可以在腦海中練習，回想過去課堂上學到的知識概念如何回應題目。