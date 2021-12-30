學測自然衝刺／探究實作必熟4實驗、生物3大考法一次破解

11.6萬人報名的大學學測將於明年1月21日到23日登場，聯合新聞網12月27日起一連5天推出「學測衝刺」系列專題報導，訪問高中及補教名師，剖析新型學測命題趨勢、必考重點、答題要訣，助新課綱第一屆考生高分上榜。

四大公投甫落幕，囊括其中的藻礁、核四、萊豬，都與學測自然考試範圍有關，數名高中教師認為入題機率高。此外，全球環境持續變遷，台灣今年春天逢旱災、氣候學者首度獲頒諾貝爾物理獎，以及各國宣示2050年達成淨零排放等時事，也都極有可能成為相關素養考題。

除了時事多變化，明年學測自然科考試方式也有諸多變革，總分改為128分，第一部分的選擇題占72分，另首度新增第二部分，也就是涉及手寫的混合題或非選題，占56分，考驗統整資訊、分析、推理、書寫力，是不少考生認為「時間太趕、寫不完」的魔王關卡。

●混合題作答SOP：觀察各題配分、找出題目重點、寫下正確關鍵字

如何在題本後半部的混合題拿高分？建國中學地球科學教師李文禮分析，混合題中每一子題的配分會標示在題末，最好一開始就先瀏覽一遍，按配分來調配作答時間，以免錯過容易得分、CP值高的題目。

接著，補教生物教師游夏建議，回答必須切中題目要旨，切中要旨的前提，就是平時熟讀課本內容、清楚分辨各學習點之間的關聯性與差異性，才能抓到題目的重點。

混合題更看重推導過程而非結果，李文禮建議，作答時要按題目規定列計算過程或理由，字數不一定要多，且大考中心已公告「偶有錯字不扣分」，不必浪費太多時間推敲用字遣詞，但一定要寫到關鍵字。

另有混合題要求作圖，游夏提醒，務必清楚標記縱座標和橫坐標，也要清楚題目要求畫出的圖形類型。由於明年是新型學測上路第一年，考古題較少，建議多看科學期刊，培養看圖與作圖能力。

游夏也建議考生拿到考卷時，先花40分鐘左右時間作答第二部分非選題，因為這一部分較花時間作答，也容易因為沒有完整讀題而誤判失分。

●素養考題落落長 先略讀並抓出關鍵字

新型學測除增加手寫題，「題數變少、每一題文字敘述量增加」也是一大趨勢。但考試時間有限，補教物理教師邱博文建議「先略讀，再精讀」，並抓出題目的「關鍵字」，並往這些關鍵字提供的方向思考答案。

邱博文舉例，題幹敘述可能讓考生感到陌生，但只要出現干涉、繞射、尺度、海更士原理、尺度、波粒二象性、傳導、輻射、等速度、圓周運動、平衡等專有名詞，就道出題目要考的重點，循此推導答案即可。

補教化學教師王宇則建議，若題幹文字冗長，可先快速看完題目，再回到題幹，有助快速抓到重點。

如果考出的內容真的沒有讀過，邱博文分析，選項中出現「一般人直觀想法」的選項，錯誤的機率比較高。若有一個以上選項模稜兩可，建議用消去法找出正解。

邱博文提醒，答題最重要的原則是「對選最對，錯選最錯」，不要看到一點點對就選對。此外，題目若沒特別說明，一定要選寫「主要」原因，而不是其他次要原因。

●探究與實作初上路 化學4大實驗要熟讀

「探究與實作」也是108課綱自然科特色，教師推估明年學測至少會出1到3題。邱博文預測，當中還會有跨科實驗題，考學生實驗設計、實驗結果判讀，包括判斷何者為控制變因、應變變因、操作變因及因果性等。

王宇進一步說，實驗是化學科必考題，若想征服探究與實作題型，考前務必熟悉基本的化學觀念，並活用所學知識去判讀題意。

王宇指出，高中必修化學包含「萃取、蒸餾及以TLC片進行色層分析」、「溶解度的測定」、「酸鹼指示劑」、「界面活性劑的效應」4大實驗，都是常考題，考前務必熟讀實驗步驟、問題與討論、實驗涉及藥品廢棄時的處置方式，例如能否直接排放到水槽，或要以專用廢液桶回收等。

●力與速度無關！6大易混淆物理觀念要弄懂

化學重實驗，物理更重觀念。距學測不到30天，邱博文整理考生最易混淆的6個物理觀念，建議考前務必釐清。這6個重要的觀念及相關命題重點包括：

1、往右動不是往右的力，是慣性向右。

2、力與速度無關，力會改變物體的運動狀態，不是維持物體的運動狀態。

3、不是合力等於零，速度就等於零，而是合力等於零，速度的「變化」等於零。

4、牽涉到核子之間的是強力，牽涉到輕子的反應是弱力。

5、干涉、繞射是波動的核心觀念，非常抽象，但一定要懂哪些是它們的應用。

6、物質波代表出現機率的分布函數，波粒二象性的解讀也是常考重點。

●天文、地震、暖化常入題 地科5大考點一次看

和理化相比，地科相對來說更仰賴記憶。李文禮整理地科考前5大必讀主題，包括和近日發射升空的「哈伯望遠鏡」有關的天文，以及台灣常見的地震、全球暖化等現象。

1、了解太陽系的特徵、地球的起源和演化；研究地球歷史的方法；認識太空環境。

2、利用地震波進行地球內部的探測，知道板塊構造運動理論，並認識地震災害。

3、認識大氣與海洋的特性、運動（科氏力、地轉風、潮汐、洋流等）、交互作用、災害。

4、理解恆星的顏色、亮度、周日和周年運動；認識宇宙的組織和宇宙學說。

5、知道長期和短期氣候變遷的成因和證據，理解全球暖化、聖嬰現象。

●多做考古題 勤練生物科3大考法

至於生物科，游夏歸納新型學測3大常見考法，第一是「科學研究歷程推導與影響」，比如達爾文演化論受哪些發現影響，又受哪些學者的觀念啟發，與其他學者的演化論的異同為何。又或是摩根發現的性聯遺傳和連鎖互換，如何證明遺傳的染色體學說，也常入題。

第二是「跨學科整合素養題型」，像是考出數學機率在遺傳學計算的應用，尤其要考生判別條件機率，考前務必熟習相關題目。生物也可能結合化學，比如問考生溫度、酸鹼值對蛋白質和酵素功能的影響，及其化學原理。