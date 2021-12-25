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牴觸教改精神？考招新制恐釀「一試定終身」 台大教授批沒道理

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學測數學首度拆考數A、數B 教學現場陷「落點」焦慮

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台大教育論壇座談與談人師大附中家長會長陳昶芬（左起）、景美女中家長會長許麗吉、花蓮高中校長楊鵬耀、師大附中老師洪逸文、升學專家劉駿豪、中興大學附屬中學校長秘書張啟中。記者季相儒／攝影
台大教育論壇座談與談人師大附中家長會長陳昶芬（左起）、景美女中家長會長許麗吉、花蓮高中校長楊鵬耀、師大附中老師洪逸文、升學專家劉駿豪、中興大學附屬中學校長秘書張啟中。記者季相儒／攝影

108課綱高中數學高二分流為數A、數B兩科，大學學測也分兩科自由選考。升學專家劉駿豪指出，明年學測放榜後，落點絕對是大問題，他以中央大學經濟系為例，去年數學12級分、前年15級分，明年將採計數B，但數B落點沒有前例，究竟數學要幾級分才能達門檻，至今仍難預估，不少高中輔導單位也難招架。

高二數學包括適合銜接數、理、化、商科的數A，及適合文、法、藝術等系的數B，前者範圍較大也較難。招聯會去年5月已舉行記者會公告。111學年個人申請共635系組採數A、404系組採數B，897系組不看數學。一系分數A、數B組分組招生，或只把數學當篩選門檻者共66系組。18學群中有九個學群都有超過一種參採組合。

劉駿豪表示，考招新制讓不少人感到焦慮，尤其將數學拆為數A、數B兩科，很多事難以預料。他以中央大學經濟系為例，去年數學12級分、前年15級分，明年將採計數B，但數B落點沒有前例，究竟數學要幾級分才能達門檻，至今仍難預估。

劉駿豪再以台大生傳系為例，去年國文、英文、數學三科相加39級分，今年國文、英文、數B相加要幾分？這點沒有人知道，除非把過去幾年的數學分佈分析得透徹，一切都還要等到明年3月1日學測成績放榜才知道。

過去不少高中會在學測成績放榜後，邀請升學專家、大學教授入校進行落點座談，輔導學生選填6項個人申請的志願。劉駿豪說，今年全國各高中都已提早在11月開始邀約落點分析講座，這也讓他明年連續兩周從早演講到晚，他直呼「約的速度是過去兩倍」，顯見大家都焦慮，就連學校輔導室都難以招架。

師大附中家長會長陳昶芬也提到，個人申請就像是賭博，學生只能填六科系，「這對很多父母孩子都很煎熬」。況且，明年是新課綱首屆學生考學測，第一屆沒有過去的歷史資料可以落點分析，各校輔導室都「挫勒等」，懇求政府拿出完整配套措施。

會中也有家長提問，台大外文系把數A、數B都納為參採基準，台大哲學系也要看數A、數B成績，但對文組生來說，過去一定都是選數B，這對文組生來講相當殘忍。

台大註冊組主任李宏森表示，當時確實也有問哲學系是不是勾錯了，但哲學系認為學生的邏輯思考很重要，因此才納入數學均標，換句話說，就是學生不能偏廢某些科目；至於人類系為何要參採數B，人類系則說，人類係某部分專業是要探討古代定序，學生必須要具備基礎數學能力。

學測 台大 放榜 108課綱 文組 升學

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