明星高中校長找管中閔 學者批判教改「神聖不得侵犯」

新課綱首屆考生即將上學測戰場，但考招新制充滿不確定性，台北市五所明星高中校長日前憂心忡忡聯袂找上台大校長管中閔，想知道台大將如何審查高中學習歷程檔案。學者李家同今天在臉書分享，五位明星高中校長去見台大校長，恐怕是我國歷史上的第一次，也恐怕是全世界很難見到的事件。

聯合報今天報導，高中端、大學端面臨新課綱壓力爆棚，不僅有五名高中生與本報分享學測成績影響個人申請、考試分發等主要升學管道，好怕自己失敗，大學端也對於能否順利招到合適自己學系的專項人才相當惶恐。

李家同表示，教改的一個重要口號是「以學生為主體」，但連續不斷的改革升學方式，絕對帶來了學生的不安。假如你是一位功課還不錯的學生，現在卻仍然有一個問題，那就是你的學習歷程檔案不夠漂亮。

連續舉辦20年的指考將改名為分科測驗，且不考國文、英文、數乙，李家同說，考生如果在學測時沒有將這些科目考好，現在就無法補救了。也因為這些科目不再考了，考生要讀的科目反而多了。「教改一再改革，也難怪很多家長和老師不知如何是好。」

李家同說，教改是由一批有理想的教授所推動的，他們提出很多響亮的口號，使得教改有其神聖性，而且不得侵犯，大多數老師都不敢挑戰教改，因為挑戰教改，常被認為是一種落後的想法。

李家同說，只要教改永遠有這種光環，可以想見莘莘學子的升學機制會不停地改變，這些改變也會帶來學生、家長和老師們的焦慮。

李家同表示，教改絕對沒有任何的神聖性，究竟教改做得對不對，絕對是可以討論的，也可以反對的，如果你對教改有疑慮，應該勇敢地大聲說出來。