新課綱首屆學測壓力炸鍋 生嘆：好想早一年投胎

「茫然」與「疲累」幾乎是全國108課綱首屆高三生的共同心聲。學測倒數30日，5名高三生向本報分享，學測成績影響個人申請、考試分發等主要升學管道，好怕自己失敗；各科新增手寫題、變革多，外界難推估評分標準。衝刺充滿未知數的大考之餘，他們還得著手建置學習歷程檔案，心中常盼自己早一年出生，像學長姐過著單純準備考試的高三生活。

11.6萬名高中生報考明年學測，其中數學科變革最多，首度拆分成難度高的數Ａ和較平易的數Ｂ。本報詢問後發現，不少高中生為增加上榜機會，兼報這兩科。

舉例來說，立志讀法律，但也不排斥商管科系的台北市中山女高張同學分享，頂大的商管科系多採計數Ａ，但也校系採數Ｂ，她以衝刺數Ａ為主，但也不想放掉另一科。就讀北市復興高中自然組李同學則說，她報名數Ｂ，只是藉這科練手感。

學測各科首增雜揉選擇與非選題的「混合題」，要考生動筆寫出自己的推理過程或觀點。嘉義縣協同中學林同學自認為這件事所苦，主因是很難猜到閱卷教師想看到什麼答案，且考試有時間限制，還要寫得夠快。

以數學系為目標的內湖高中吳同學也說，學測自然科題數尤其多，加入手寫題後，更難寫完。他已想好一套策略，凡碰到自己不擅長的地科題，就用猜的，專心寫其他科，「新型學測不只考實力，也考運氣。」

學習歷程檔案也是這屆高三生的一大壓力源。台北市建國中學張同學比較自己和學長姐，指舊課綱學生可放棄高三上學期課程、專心拚學測，但他們為交出漂亮學業成績單、替學習歷程檔案增色，得全心準備學測不考的高三課程。

住嘉義的林同學進一步說，為取得比較漂亮的檔案內容，假日還得往北部參加活動，常在清晨趕高鐵通勤時分，覺得讀書反而是求學過程中最輕鬆的事。

吳同學直言學習歷程檔案「浪費時間」，很多學生為了衝量，只是繳交上課筆記，並沒辦法從中釐清自己的志向，還不如去玩社團。建中張同學說自己更喜歡傳統的「一試定生死」，不必準備花時間檔案，有更多時間做自己想做的事。

「我們就是新課綱的白老鼠，但沒人想當白老鼠。」來自北部、中部、南部，向本報分享心聲的5名高三生不約而同表示，首屆學測帶來的最大壓力是考試方向變數多，且若考差，將淪各升學管道的弱勢，恐得走上重考一途，不像學長姐還能透過指考翻身。