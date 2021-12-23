「蕾宏大戰」時事夯入學測考題？ 教師提醒：這2科機率高

111年學測將於明（2022）年1月21日至23日舉行，剩不到一個月，據大考中心資料顯示，111學測約11.6萬人報考，比110學測大減1.2萬人，也創下歷年新低。

由於108課綱重視與生活結合，考題不乏有時事題，最近最熱門的王力宏與李靚蕾「蕾宏大戰」是否會入題也引起關注，據《民視新聞》報導，新北市海山高中國文老師張玲瑜表示，可能會出現在社會科的「公民科」或者「國文科」試題，牽涉到兩性在婚姻中應該扮演的角色，男方可能認為生小孩是孝順，女性卻覺得被當作生產工具，不同角色對於婚姻關係都有不同解讀，學生不是只關注搞笑哏圖或八卦評論，更要注意背後的意義。

張玲瑜補充，從今年新型學測試辦的考試題目來看，命題內涵和過去大體上沒差別，預估考題方向沒大改變，在最後一個月，除了做考古題，也可選擇稍長篇幅的閱讀題本試作，或試著拉長單次複習時間，衝高閱讀肌耐力。

此外，也有作家針對「蕾宏大戰」評析雙方的發文，學生在國寫科目也可多加注意。