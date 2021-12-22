只剩11.6萬人要考！明年學測報名人數創22年新低

大考中心今天公告，明年學測將於1月21日到23日登場，共11萬6000餘人報考，創近22年新低。明天上午9時開放查詢應考資訊，包括姓名、應考號碼、試場、報名科目等。考生可上網查覽，或撥（02）23643677查詢。

大考中心提醒，查詢應考資訊後，務必確實核對資料，瑞發現姓名、身分證號、考試地區、報考科目等4項，有任何一項與原報名資料不符，請在12月27日前提出修正。集體報名者，請由集報單位傳真考生資料表；個別報名者則寄email到photo@ceec.edu.tw或傳真聯絡大考中心。

明年學測考科、考試天數、題型、級距計算方式、考場規則、身障考生服務等6大項目都有變革。

大考中心公告，明年學測數學分成數學A、數學B兩科，總考科數增為6科、7節次。因考科數增加，考試天數也從2天增為3天，其中國綜、國寫各考90分鐘；英文、數學A、數學Ｂ各考100分鐘；社會、自然各考110分鐘。考試3天的期程如本文附表。

大考中心指出，明年學測新增雜揉選擇與非選題的「混合題型」，答案卡因此改版，調整為一張A3正反答題卷，且直接將考生簽名欄放上答題卷，未來監考人員不需在考試期間，逐一請考生簽到。

由於去年學測發生考生攜帶寵物入場，影響試場作答秩序情事，大考中心公布，明年起考生若攜帶寵物、昆蟲入場，將有罰則。此外，明年起答案卡改版，考生若損毀答案卡上的條碼、定位點記號，也有罰則，考試前請詳閱簡章，避免被扣分。

明年起，身心障礙及重大傷病考生服務也有所調整，大考中心表示，改用網路審查申請者身分，不再寄發紙本。考生也可同步申請學測和分科測驗的特殊考試服務。