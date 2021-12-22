學測前吃大補丸！ 南一中開活力補給站、考前諮詢

大學學測明年1月21至23日登場，台南一中去年學測前利用放學後開設「高三活力補給站暨學測考前諮詢」，成效良好，學生成績亮眼，今年提前實施，讓學生在考前做更充分準備。家長會每天提供熱食，讓學生充飽電力，期勉學生全力衝刺，順利順利錄取自己心中的第一志願。

南一中校長廖財固表示，學測考前諮詢從20日開始至明年1月18日，各學科老師全力支援，陪伴學生做最後衝刺。考前諮詢目的是讓學生在最後衝刺階段，學科準備上有不解或不會處能立即詢問老師，也藉此讓學生間能一起讀書，先做討論，弄懂觀念，提升學習效力。

第一天家長會長施懿修加碼送烤雞腿 (好兆頭)和菜頭湯 (好彩頭)，還有家長會準備的好吃包子 (包高中)，為夜讀的學生加油打氣。為了幫學生充電，家長會每天晚上都提供熱食、麵包、點心和飲料，在發送時學生也都很有禮貌地向師長說謝謝，也感謝各學科老師提供考前諮詢服務，為他們解惑。

廖財固感謝家長會長施懿修、副會長鄭再添、紀冠廷、魏琇尼、李建和、方瀚德、呂宗禧、阮俊能、黃建鈞、鄧陳亮、王正宏長、許博義副、陳怡文、王恭亮等人，不只致贈各學科老師禮物，每天為學生特別加菜，在寒冷的冬夜，給高三學生最溫暖的關懷。