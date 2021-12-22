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從學測試辦考試看明年考題趨勢 這科難到「懷疑人生」

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
全國高級中等學校教育產業工會（全中教）表示，從今年9月初學測試辦來看，國英社變化不大，數學則依難易度有所改革，自然科的難易度最令人憂心。記者趙宥寧／攝影
全國高級中等學校教育產業工會（全中教）表示，從今年9月初學測試辦來看，國英社變化不大，數學則依難易度有所改革，自然科的難易度最令人憂心。記者趙宥寧／攝影

學測倒數30天，明年除了新增卷卡合一、混合、非選題型，自然科也首度加入探究實作課程，數學依需求拆為數Ａ、數Ｂ。另外，國文、英文、數乙分科測驗不考，這三科被外界視為「一試定終身」，令不少考生憂心。全國高級中等學校教育產業工會（全中教）以今年9月學測試辦考題進行考題預測，國文、英文、社會科變化不大，數學也能服膺不同需求，自然科的難易度最令人憂，考生要做好大量圖表閱讀的準備。

大考中心今年9月1至3日舉行學測試辦考，自然科「哀鴻遍野」，就連老師都直呼難到爆，憂心學生寫到懷疑人生。萬芳高中化學教師許麗吉提到，整份試卷滿分128分，學生作答對 50.65至57.88 分即可達均標，比過往學測均標分數低很多，近五成試題也被教師評為「難題」。

許麗吉表示，物理、地科題目維持考古題類型，沒有太大變化，但多了卷卡合一，學生出現寫題障礙；化學、生物則是哀鴻遍野，難度甚至比指考更難，呼籲大考中心學測命題要注意到不同孩子的鑑別度，這份考題不是只壓縮高分群，對中等程度學習也是受挫。

許麗吉也說，學測自然科變60題，大考中心說字數不變，但若多了手寫，孩子閱讀時間會不夠。她提到，考題應避免大篇幅、冗長的閱讀題型，學生作答也要有穩定心情，不要因為難就放棄。

近幾年學測數學難易度不均，北一女數學教師吳銘祥認為是因不同需求學生放在同個考科，導致題目設計顧此失彼，今年首度在學測就將數學依需求分為數Ａ、數Ｂ，教學現場樂觀看待。

數Ａ部分，需要深度理解應用，與往年學測數學科重點相似，空間向量、指對數、三角函數等題型仍是重點，但基礎題占比應會變少，增加整合題型，因此整體難度偏高；數Ｂ則是閱讀題意、理解判斷題型居多，計算量相對少，命題屬於可快速理解後便可回答，過度艱深的題目不需要太多涉獵。

實際上，不少考生數Ａ、數Ｂ跨考，部分數Ｂ考生憂心數Ａ考生將拉高平均。吳銘祥表示，數Ｂ並非服膺所有社會組，而是為了不同數學需求才會去考。他也提醒，疫情、公投時事要留意，但數據需要解讀，考生絕對不要用生活經驗去直觀判斷。

海山高中國文教師張玲瑜表示，從今年學測試辦考試來看，新命題內涵與過去沒太大改變，文本取材廣泛、不侷限課本，課內教材也有一定比例，另也注重素養命題與文本分析，唯一差在卷卡合一、混合題型，學生必須要能看得懂文章，也要能寫得出來。

張玲瑜也提醒學生加強跨領域、加深加廣的能力，試辦考試考到跨領域詩人、天文學家與數學家的事蹟，歸納其生命特質的深度文章，但現有教材完全沒有。她提到，語文學習是長時間的累積，考前倒數必須鞏固實力，把老師教的東西觸類旁通、舉一反三。

英文科部分，明倫高中英文教師毛顯鶯分析難易變化不大，最大差別在於篇章結構。她提到，篇章結構往年出現在指考，但明年指考沒英文，考生對這題有些慌張，但只要參考往年指考考古題，多做練習就能熟悉。

毛顯鶯也提到，英文取材多元，知識性、啟發性被選入，考前就是大量閱讀，閱讀也要多面向、少量多餐；寫作則與往年相仿，都是生活取材，好比今年試辦考題問缺水危機，考生只要對日常生活趨勢有個人想法，不須使用太過複雜的巨型，就能得心應手。

社會科部分，板橋高中歷史教師張淑惠表示，考生要留意作答工具，另外地理科、公民科重視實例，以前會問你what，現在改問why，考生可留意考古題，並藉題型去練習適當的轉換。

張淑惠也提醒，混合題增加，預期將會出現情境題、繪圖題，考生閱讀長文也要耐心細讀，平常閱讀也要練習前後脈絡，減少看表格與參考書。至於配答時間，非選混合題時間要多費心一點。

學測 考題 指考

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