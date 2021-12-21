高中學習歷程如何與大學甄選接軌？大學邀高中校長交流

高中家長和學生憂慮新課綱考生及考招變革，大學甄選評量尺規能否與高中生學習歷程檔案順利接軌？中山大學昨舉辦「大學選才高中育才」交流會議，邀請各縣市高中校長、教師與中山大學各學系教授，針對個人申請評量標準和學習歷程檔案進行深度討論，精進雙方的育才及選才策略。

針對111年度大學考招新制，各大學校系搭配選才條件與適性成果評估，訂定所屬個人申請入學資料審查評量尺規及計分標準。交流會中許多高中師長針對大學教授如何參採學習歷程檔案提出疑問，包括「大學教授會逐一檢視學習歷程檔案」嗎？「探索實作一定要做得像科展」嗎？

針對這些疑問，中山大學企管系系主任黃明新表示，他對於學習歷程檔案涵蓋的多元面向有信心，企管系在111個人申請第二階段將不採計面試，全面書審，因此學生學習歷程檔案中的具體與客觀成果會是評量重點，尤其語文能力更為企管系所看重。他同時也鼓勵高中生多透過學習歷程檔案展現實力，且經教師認證提升資料可靠性，使大學教授更能精準地評估學生在專業上的發展潛力。

高中老師也反映在指導學生「自主學習計畫」時面臨諸多挑戰。中山大學「指引西灣未來之星：高中學生自主學習計畫診療室」的諮詢教師、生物科學系副教授顏聖紘分享自主學習計畫準備方法，在急著寫自主學習計畫前，應先了解該打好什麼基礎，大學教授並不期待高中生學會多困難的技能，而是期待看到學生規畫學習的想法，以及執行計畫的歷程與反思。

中山大學物理學系副教授郭建成則認為，學習歷程檔案不同於過往為入學考而建立的備審資料，而是學生長期投入與綜合素養的展現，就大學端來說，期待能透過學習歷程檔案評估學生在專業領域的發展潛力，以及對於學習的動機與自我策進能力。

中山大學教務長林伯樵強調，學校積極舉辦多場與高中端的說明會議及交流活動，使各學系選才標準能更有效地對準高中學生的學習歷程，希望落實新課綱的理念與目標，並兼顧各教育階段間的連貫以及各領域間的統整。

台南一中主任何興中表示，學生的學習歷程需要重視自身的資料整理和呈現，其中師長對於學生的輔導和反饋也更為重要，這樣的交流能有效幫助高中端師長了解大學端的選才面向。