5千人群組瘋傳學測模擬考解答 學生：只是想先對答案

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
近5000人加入匿名群組，互相分享各地學測模擬考試題與答案。本報資料照片
近5000人加入匿名群組，互相分享各地學測模擬考試題與答案。本報資料照片

多數高中上周舉行學測前最後一次模擬考，有讀者向本報爆料，網路上有一名為「學測指考互助會」匿名群組，近5000人參與其中，許多人發言詢問模擬考試題或答案。不少成年讀者和高中第一線教師聞訊後，第一時間推測各校舉行模擬考時間不一，不排除有人利用模擬考的時間差作弊；學生則說，他們只是想提早對答案。

事情發生於上周，正值高三模擬考，疑似以國內高三生為主要成員的匿名群組「學測指考互助會」，還有其他2到3個類似群組，都有成員不斷詢問北模、全模南一和翰林版的模擬考題目或答案。除此之外，也有人在匿名社群中詢問課業、分享心情。

本報針對此特殊現象，詢問多名高中教師看法。有教師指出，不排除有學生想在考試前取得答案，但也可能只是想取得自己沒考過的試卷。或有考完試、還沒拿到答案本的學生，藉此提前拿到解答。另不排除有教科書業者喬裝成學生上網，目的是取得競爭對手出的試題。

對此，近日有高中生在臉書上具名表示，他是該匿名社群的成員之一，裡頭的大家平常都很認真交流讀書策略、參考書資訊、各種升學資源還有討論課業問題。模考期間，大家也只是想提早對答案、問問題和取得更多題目來練習為學測備戰。也許有少數人為了作弊而來，但多數人都是很認真在備考。

另有學生解釋，某科模擬考結束後，有些學校教師會立刻發下那一科的解答，有些則等到各科都考完以後才發。有學生為了在第一時間對到答案，才會在考後立刻上網詢問，希望獲取他校學生分享的答案。

「學測指考互助會」的版主也在個人Instagram說明，「學測指考互助會」提供學生一個地方問問題、彼此督促，社群裡多數人都是為了一起變好才聚在一起。

學測 指考

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